Враг изменил тактику применения дронов и авиаударов: к каким уловкам прибегает на Востоке

Ситуация на фронте остается тяжелой. Враг продолжает обстреливать позиции наших защитников с артиллерии, а на некоторых направлениях даже пытается наступать.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский. Он добавил, что россияне продолжают штурмовать позиции Вооруженных Сил Украины с помощью малых пехотных групп, хотя имеют в наличии технику.

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ВСУ улучшили позиции по некоторым направлениям

По его словам, ситуация в Донецком и Запорожском направлениях остается стабильно тяжелой. В Запорожье враг не атакует, но регулярно обстреливает позиции военных и населенные пункты из РСЗО и ствольной артиллерии.

"Враг продолжает атаки малыми пехотными группами, без поддержки техники, хотя имеет в наличии танки. Это свидетельствует о том, что враг сделал так называемую демонстрацию присутствия – показал, что имеет в этом направлении технику, или же эта техника находится на обслуживании и поэтому ее не применяет", – рассказал Дмитрашковский.

Военный добавил, что российские захватчики изменили тактику применения БПЛА и авиации и увеличили присутствие разведывательных дронов.

"Вчера впервые враг применил несколько иную тактику применения дронов-камикадзе – днем запустил "Шахеды", а за ними "Ланцеты". Что касается авиации, то враг поднял в небо три самолета, два из которых имели задачу отвлекать нашу ПВО, а третий наносил огневое поражение. Несмотря на эти уловки со стороны врага, наши воины смогли улучшить свои позиции на некоторых направлениях", – подчеркнул Дмитрашковский.

Ситуация на фронте: главное