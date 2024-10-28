Россияне могут окружить еще один город вскоре: в Defense Express проанализировали маневры врага

В ближайшей перспективе российские войска могут попытаться продвигаться на Кураховском направлении с намерениями окружить Курахово с юга и севера большими полудугами.

Об этом сообщил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире Эспрессо, информирует 24 Канал.

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Новая цель врага – Курахово

Он отметил, что Донецкое направление остается самым сложным, но есть и другие направления, которые вызывают беспокойство.

"Если говорить о Селидово, то по оптимистическим оценкам, наши военные там удерживают западные части этого населенного пункта", – отметил эксперт.

При этом, как отметил Сергей Згурец, если смотреть на карту, то можно увидеть, что противник будет продолжать атаки. В частности, при достаточных запасах сил и резервов, "в ближайшей перспективе он может осуществлять движения с намерениями охвата Курахово".

Мы ожидали, что от Селидово будет активизация оккупантов на Покровск, но, вероятно, сейчас они будут действовать на юг в сторону Курахово,

– подчеркнул он.

Где уже продвинулись россияне

Кроме того, уже известно о продвижении врага на Шахтерск, Украинск, Богоявленку. По мнению аналитика, эти три поселка составляют еще один напряженный участок фронта.

В то же время, если враг продолжит продвижение от Шахтерска дальше на север, это возможность избежать боев в самом Курахово, окружить город с юга и севера большими полудугами.

Згурец отметил, что это теоретические оценки. Однако, на тактическом уровне наши войска от Селидово перешли на другой рубеж обороны.

"Это отвод украинских подразделений из кармашка, который формируется от Горняка до Кураховки", – добавил аналитик.

Важно! Ситуация вокруг города Селидово Донецкой области сейчас действительно сложная, но Силы обороны проводят контрнаступательные действия.