Российские войска окажутся в окружении на Курщине: NYT объясняет, почему ВСУ взрывают мосты

Российские военные, которых сейчас бросили отражать атаку ВСУ на Курщине, зажаты между рекой Сейм и украинской границей. Оккупанты могут вскоре оказаться в окружении, ведь мосты – единственный путь для отступления – эффективно уничтожают украинские военные.

Издание отмечает, что ВСУ быстро прорвали слабую пограничную оборону в Курской области, вышли на автостраду, захватили города и уже успели продвинуться вглубь страны-агрессора.

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Подрывая мосты на территории России, которую уже контролируют украинцы – шаг, чтобы заманить в ловушку расположенные там российские силы,

– говорится в статье.

Через участок реки Сейм переброшены 3 моста и все они разрушены или повреждены.

Отмечают, что оказаться в окружении или быть прижатым к реке – это страшная перспектива для солдат. Такие окружения называют "котлами".

Собственно, эту тактику 2015 года применяли россияне в боях за Дебальцевский плацдарм в Донецкой области.

Сколько россиян могут оказаться в "котле"

Неизвестно, сколько российских оккупантов сейчас находятся в районе между рекой Сейм и границей с Украиной.

NYT цитирует военного аналитика Николая Белескова, который объяснил, что удары по мостам затрудняют или даже полностью лишают противника возможности поддерживать свои силы к югу от реки Сейм, и это может заставить россиян отступить из этого района. Зато, украинские защитники получат преимущество, если выйдут на берег реки, ведь это создаст барьер и поможет отразить российские атаки.

Как отмечает NYT, хотя конечные военные цели Украины неизвестны, но если ВСУ продвинутся вглубь территории России, они могут подвести ключевые железнодорожные узлы в зону досягаемости артиллерии.