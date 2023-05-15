Более 150 тысяч оккупантов остаются на оккупированных территориях Юга, – ГУР МО

На временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей все еще находится ориентировочно 152 тысячи личного состава российских войск.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк. По его словам, разведка не видит признаков отвода российских боевых подразделений из этих регионов.

Смотрите также Подготовка к пакетированию: оккупанты везут в Запорожье новое пушечное мясо

Напротив – действия оккупантов указывают на то, что они готовятся к обороне.

В то же время, россияне принудительно вывозят гражданское население с оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей, в том числе и персонал захваченной АЭС в Энергодаре.

Речь идет о людях, которые сознательно работали на врага, или были вынуждены это делать. Им рассказывают, что там скоро начнутся боевые действия, что эту территорию будут обстреливать и бомбить, поэтому убеждают выезжать и работать дальше с россиянами,

– рассказал Черняк.

По словам представителя разведки, так называемую "эвакуацию" с оккупированных территорий юга Украины россияне используют как ширму для проведения контрразведывательных и фильтрационных мероприятий.

Черняк также объяснил мотивы "эвакуации":