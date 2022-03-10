Российские войска начали сбрасывать авиабомбы на "зеленый коридор" в Мариуполе

Террористы снова нарушили обещание не стрелять во время эвакуации людей. Оккупанты начали обстреливать "зеленый коридор", которым должны были эвакуироваться жители Мариуполя.

Из Мариуполя, который оккупанты хотят заморить голодом, 10 марта должны были эвакуировать мирных жителей. Однако российские террористы снова нарушили свое слово.

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Около 10:30 рашисты начали прицельно бомбить дороги, указанные в маршруте "зеленого коридора".

Россияне сознательно уничтожают дорожную инфраструктуру для обеспечения полной изоляции города и предотвращения любых эвакуационных процессов,

– рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Информация о местах попадания и последствиях ударов будет доступна после окончания воздушной тревоги.

Сейчас в сторону Мариуполя двигаются еще 2 российских самолета.

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