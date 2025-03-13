Россияне массированно обстреливают Херсон и атакуют Одесскую область беспилотниками

В ночь на 13 марта российская оккупационная армия нанесла массированные удары по Херсону. Также вражеские войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Херсонской МВА Романа Мрочко.

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Российские войска обстреливают Украину

Около половины первого ночи Роман Мрочко сообщил, что Херсон находится под массовым обстрелом врага. Начальник МВА призвал жителей города находиться в укрытиях.

В 00:55 Мрочко добавил, что российский обстрел Херсона продолжается.

Находитесь в укрытиях и не подходите к окнам,

– написал чиновник.

Также этой ночью российские войска запустили по Украине ударные БпЛА. Под атакой врага оказалась в частности Одесская область: около 01:09 в регионе прогремели взрывы. Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщали о движении "Шахедов" в направлении Черноморского.

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К слову, ранее взрывы прогремели также в Киеве. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о работе сил ПВО и призвал находиться в укрытиях.