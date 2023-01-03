Об этом в эфире 24 канала рассказал первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский. По его словам, за последние сутки зафиксировано 79 обстрелов.

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Он отметил, что россияне повредили критическую инфраструктуру и били преимущественно по жилым массивам.

"Сейчас восстановлены все повреждения. Около 90% абонентов в Херсоне подключены к электросетям, водоснабжению и газоснабжению. С отоплением немного сложнее, но около 90% так же имеют отопление", – сообщил Соболевский.

Смотрите видео: Соболевский об обстрелах Херсона

Куда еще были попадания

Херсонский активист Владимир Молчанов сообщил, что также был обстрелянный авторынок, который расположен на выезде из Херсона. По его мнению, вряд ли в то время кто-то мог находиться там, поэтому обошлось без жертв.

Но это на самом деле просто эпизод. Это бывает каждый день и каждую ночь. Ничего уж тут удивительного нет,

– отметил Владимир Молчанов.

"Людей все меньше остаются в Херсоне. Сейчас уже ОВА выдала данные, что менее 60 тысяч осталось людей в Херсоне в настоящее время", – добавил активист.

Смотрите видео: Владимир Молчанов о ситуации в Херсоне

Кроме того, Владимир Молчанов вспомнил, что российский танк из леса ударил по ним же оккупированной Голой Пристани. В результате уничтожил несколько квартир и вывалил половину стены в 5-этажке.

"Это южная стенка, поэтому даже теоретически не могла быть украинская армия. Тем более, чтобы прямой наводкой бить в том месте, – слишком далекое расстояние до ближайших позиций, откуда мог бы украинский танк это сделать", – пояснил активист.

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