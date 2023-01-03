Про це в ефірі 24 каналу розповів перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. За його словами, за останню добу зафіксовано 79 обстрілів.
Важливо Автомобіль з цивільними підірвався на російській вибухівці на Херсонщині
Він зазначив, що росіяни пошкодили критичну інфраструктуру та били переважно по житлових масивах.
"Зараз відновлено всі пошкодження. Близько 90% абонентів в Херсоні підключені до електромереж, водопостачання та газопостачання. З опаленням трішки складніше, але близько 90% так само мають опалення", – повідомив Соболевський.
Дивіться відео: Соболевський про обстріли Херсона
Куди ще були влучання
Херсонський активіст Володимир Молчанов повідомив, що також був обстріляний авторинок, який розташований на виїзді з Херсона. На його думку, навряд чи в той час хтось міг там перебувати, тому минулося без жертв.
Але це ж насправді просто епізод. Це буває кожного дня й кожної ночі. Нічого вже тут дивного немає,
– зазначив Володимир Молчанов.
"Людей все менше залишаються в Херсоні. Зараз вже ОВА видала дані, що менш ніж 60 тисяч людей залишилося в Херсоні на цей час", – додав активіст.
Дивіться відео: Володимир Молчанов про ситуацію в Херсоні
Крім того, Володимир Молчанов пригадав, що російський танк з лісу вдарив по ними ж окупованій Голій Пристані. У результаті знищив кілька квартир та вивалив пів стіни в 5-поверхівці.
"Це південна стінка, тому навіть теоретично не могла бути українська армія. Тим більше, аби прямим наведенням бити в тому місці, – надто далека відстань до найближчих позицій, звідки міг би український танк це зробити", – пояснив активіст.
Останні новини з Херсонщини
- В Україні судитимуть професора кафедри Херсонської державної морської академії. Він виявився зрадником. Після окупації Херсона цей викладач погодився стали колаборантом. При цьому "очолив" академію.
- Російські загарбники продовжують демонструвати всю свою суть. На Херсонщині виявили ще один акт тероризму окупантів. Російські війська під час відступу з Берислава Херсонської області у середині листопада 2022 року підірвали електростанцію. Вони зробили це навмисно.
- У Херсоні 13-річний Хлопчик Ярослав двічі за два дні потрапив під обстріли російських військових. Унаслідок отриманих травм дитина перебуває у лікарні у важкому стані.