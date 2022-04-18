Российские войска обстреляли из "Градов" Криворожский район Днепропетровской области

Российские войска продолжают обстреливать гражданские объекты из реактивных систем залпового огня. Так, сегодня стало известно, что из "Градов" обстреляли Криворожский район Днепропетровской области.

Об этом на брифинге 18 апреля сообщила главный специалист отдела связей со СМИ и работы с общественностью управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области Дарья Цуркань.

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Оккупанты стреляли "Градами" по частным домам

По словам Цуркань, 18 апреля ракета российских войск попала в дачное товарищество в Днепровском районе области. Вследствие обстрелов:

один дом разрушен,

три дома повреждены,

получила повреждения хозяйственная постройка.

Кроме того, вся улица сейчас обесточена. По словам представительницы ГСЧС, жертв и раненых нет.

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