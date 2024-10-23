Российские войска оккупировали Новосадово: DeepState обновили карту фронта
Источник:DeepState
У врага были продвижения за 22 октября. Все они –на территории Донецкой области.
Новую карту за день опубликовали в DeepState. Обновления касаются вторника, 22 октября.
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Кроме Новосадового у россиян есть успехи у нескольких пунктов
Аналитики утверждают, что врагам удалось взять под контроль Новосадово, что в Лиманской территориальной общине.
Россиянам удалось оккупировать Новосадово: смотрите на карте
Также продвижение врага были зафиксированы возле таких населенных пунктов:
- в Кругляковке;
- возле Богоявленки;
- вблизи Звездного;
- возле Селидово;
- возле Новодмитровки.
Ситуация изменилась возле Кругляковки: смотрите на карте
Какая ситуация возле Селидово: смотрите карту
Уточнена ситуация в Торецке,
– добавили в DeepState.
Отметим, что накануне то, что россияне штурмуют позиции украинских войск в Торецке, подтвердили в Генштабе ВСУ. В городе продолжаются тяжелые бои.
В ОТУ "Луганск" отмечали, что оккупанты пытаются закрепиться в населенном пункте, однако его фактически не существует. Линия соприкосновения практически перемещается, поэтому установить, кто именно и что контролирует – очень трудно.
Ситуация в Торецке: смотрите на карте