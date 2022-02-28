Российские войска пока остаются в оккупированном Бердянске

По состоянию на вечер 28 февраля войска оккупантов остаются в Бердянске. Россияне нанесли ракетный удар по морскому порту. Кроме того, враг ранил гражданского.

Исполняющий обязанности городского головы Бердянска Александр Свидло 28 февраля, в 22:30 рассказал в видеообращении о текущей ситуации в городе.

Читайте также "Нах*й": бесстрашные жители Бердянска посылают вооруженных оккупантов – видеофакт

Бердянск все еще контролируют оккупанты

Сегодня (28 февраля – 24 канал) из-за обстрела коммунального авто, пострадал его сотрудник. Ему оказали необходимую медицинскую помощь,

– рассказал Свидло.

Он добавил, что в городе возобновили работу котельной, тепла не было примерно сутки.

Городской транспорт не работал и не будет работать 1 марта. Есть факторы, влияющие на этот процесс. Первое – это отсутствие нужного уровня безопасности. "Двигаясь, микроавтобус или автобус, наполненный людьми, это высокий риск. Мы не готовы брать на себя ответственность в связи с той ситуацией, что нас окружает", – пояснил Свидло. Второе – это ограничение запасов газа пропана.

Также исполняющий обязанности мэра рассказал, что сейчас в городе не происходят захоронения. Ведь нет доступа к кладбищу, на котором дислоцируется российская техника. Кроме того, есть проблемы с интернет-провайдерами: "О перспективах восстановления говорить рано, так как доступ к башне заблокирован военным группировкой".

По словам Свидло, работу полиции 27 февраля оккупанты блокировали. Теперь они частично выполняют свои функции, но работая в штатском.

Напомним, россияне оккупировали Бердянск 27 февраля.

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!