Российские войска продвинулись в Донецкой области: Deep State обновили карту фронта

Российская оккупационная армия продолжает атаковать вдоль всей линии боевого соприкосновения. К сожалению, врагу снова удалось продвинуться в Донецкой области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Deep State обновили карту боевых действий

Аналитики DeepState обновили карту боевых действий в ночь на 2 апреля.

По их данным, российские войска продвинулись возле села Серебряное, что в Покровском районе Донецкой области.

Российские оккупанты продвинулись в Донецкой области: смотрите на карте

Напомним, на Покровском направлении с начала суток 1 апреля российские войска 45 раз атаковали в районах населенных пунктов Калиновое, Тарасовка, Зеленое, Котлиное, Александрополь, Водяное Второе, Елизаветовка, Лысовка, Удачное, Новоалександровка, Андреевка, а также в сторону Богдановки, Новосергиевки, Романовки, Покровска. До сих пор продолжается семь боестолкновений.

Ранее военные также сообщали, что в период с 24 по 30 марта, на южно-донецком направлении возросло количество штурмовых действий противника. Отмечается, что дождливая погода помешала в применении украинскими военными разведывательных и ударных БпЛА.