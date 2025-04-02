Российские войска продвинулись в Донецкой области: Deep State обновили карту фронта
- Российские войска продвинулись возле села Серебряное в Покровском районе Донецкой области, по данным DeepState.
- Всего на Покровском направлении российские войска совершили 45 атак с начала суток 1 апреля, продолжается семь боестолкновений.
Российская оккупационная армия продолжает атаковать вдоль всей линии боевого соприкосновения. К сожалению, врагу снова удалось продвинуться в Донецкой области.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.
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Deep State обновили карту боевых действий
Аналитики DeepState обновили карту боевых действий в ночь на 2 апреля.
По их данным, российские войска продвинулись возле села Серебряное, что в Покровском районе Донецкой области.
Российские оккупанты продвинулись в Донецкой области: смотрите на карте
Напомним, на Покровском направлении с начала суток 1 апреля российские войска 45 раз атаковали в районах населенных пунктов Калиновое, Тарасовка, Зеленое, Котлиное, Александрополь, Водяное Второе, Елизаветовка, Лысовка, Удачное, Новоалександровка, Андреевка, а также в сторону Богдановки, Новосергиевки, Романовки, Покровска. До сих пор продолжается семь боестолкновений.
Ранее военные также сообщали, что в период с 24 по 30 марта, на южно-донецком направлении возросло количество штурмовых действий противника. Отмечается, что дождливая погода помешала в применении украинскими военными разведывательных и ударных БпЛА.