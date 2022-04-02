Российские войска пытаются отправить из Беларуси домой награбленное в Украине

2 апреля 2022 , 19:27
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Источник:

Генштаб ВСУ

Российские оккупанты не только уничтожают все на украинской земле, но и занимаются циничным мародерством. Награбленное оккупанты пытаются передать из Беларуси домой.

Враг использует услуги экспресс доставки СДЭК

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. Там заявили, что оккупанты перед перекидыванием на другие направления отправляют домой все, что награбили в Украине.

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Для этого русские военные используют сервисы экспресс доставки СДЭК.

Мародеры российских оккупационных войск перед перекидыванием на другие направления пытаются отправить родственникам награбленное имущество с территории Беларуси службой экспресс доставки СДЭК,
говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Российские мародеры в Украине

Награбленное в Украине россияне отправляют домой с белорусской почты: смотрите видео

 

 

Автор: Михайло Гема