Россияне нарастили интенсивность атак почти по всей линии фронта, – Генштаб

К вечеру 28 мая российские оккупационные войска нарастили интенсивность атак почти по всей линии фронта. В то же время Силы обороны дают решительный отпор захватчикам.

В Генштабе сообщили, что количество боевых столкновений возросло до 110. Оккупанты пытаются использовать преимущество в живой силе, технике и поддержку с воздуха. Однако украинские воины дают отпор врагу, а на отдельных направлениях – сами улучшают устойчивость обороны.

Читайте также Их цель – открыть новый фронт: Умеров назвал количество войск России у границы с Украиной

Покровское направление

Именно на Покровском направлении ситуация остается наиболее напряженной. Здесь в течение дня, иногда при поддержке авиации, применяя КАБы, агрессор совершил 25 штурмовых действий.

Россияне пытались нарастить значительные усилия по огневому контролю практически вдоль всей линии соприкосновения. На отдельных участках враг имеет частичный успех. Сейчас Силы обороны принимают меры по стабилизации обстановки и недопущению продвижения противника.

Харьковское направление

С начала суток российские оккупанты семь раз атаковали позиции украинских бойцов. Силы обороны отбили четыре штурмовые действия российских оккупантов в районах Старицы и Волчанска.

Ситуация напряженная, но контролируемая украинскими войсками. В настоящее время продолжается бой в районе Волчанска. Наши защитники активно противодействуют и наносят потери врагу,

– сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Предварительно, потери противника с начала суток на этом направлении составили 68 человек. Уничтожено три артиллерийские системы, 12 автомобилей и три единицы специальной техники. Два танка, три артиллерийских системы, семь автомобилей и одну спецтехнику было повреждено.

Купянское направление

На Купянском направлении противник 19 раз пытался штурмовать позиции Сил обороны. 16 завершились неудачно для врага, два штурма еще продолжаются недалеко от населенных пунктов Петропавловка и Дружелюбовка. В Силах обороны отметили, что ситуация остается контролируемой.

На этом направлении с начала суток враг потерял 35 человек, также было уничтожено одну артиллерийскую систему, поврежден один танк, вражеский автотранспорт и артсистема.

Лиманское направление

В Генштабе сообщили, что украинские военные отбили все 16 атак российских оккупантов, а потерь позиций не было допущено.

Попытки российских оккупантов продвинуться в районах Тернов, Торнского и Серебрянского леса успеха не имели. Несмотря на активность врага, украинские военные проводят мероприятия по усилению переднего края обороны.

Северское направление

Враг восемь раз атаковал наши позиции вблизи Белогоровки, где пытался вклиниться в боевой порядок украинских подразделений. По словам Генштаба, ситуация на этом направлении остается напряженной.

Защитники Украины прилагают максимум усилий, чтобы не допустить продвижения российских оккупантов в глубину нашей территории.

Читайте также Нет военной целесообразности: что россияне хотели продемонстрировать на Харьковщине

Краматорское направление

С начала суток противник шесть раз пытался улучшить свое тактическое положение. Однако все вражеские попытки продвинуться вперед подразделения Сил обороны успешно отбили.

По Дружковке террористы сбросили одну КАБ.

Кураховское направление

В течение суток противник нанес по территории Украины три ракетных с применением четырех ракет и 38 авиационных ударов с применением 57 КАБов, задействовал 435 дронов-камикадзе. Также враг совершил 2849 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах с использованием различных типов вооружения.

С начала суток произошло девять боевых столкновений. Захватчики пытаются продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка и Водяное.

Подразделения Сил обороны отражают атаки противника и усиливают устойчивость оборонительных рубежей.

Времовское направление

Российские захватчики не оставляют попыток потеснить подразделения украинских бойцов в районе Старомайорского. Шесть атак оккупантов украинские воины отбили, одна еще продолжается. Силы обороны контролируют ситуацию

С начала суток агрессор упорно пытается вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций на Приднепровском направлении, на плацдармах на левом берегу Днепра,

– добавляют в Генштабе.

Ореховское направление

На этом направлении произошло три боевых столкновения. Российским оккупантам не удалось оттеснить наши подразделения от Малой Токмачки.

Приднепровское направление

Оккупанты не оставляют попыток выбить Силы обороны с позиций на левобережной части Днепра. 10 боевых столкновений существенных изменений в обстановку на данном участке не внесли. Украинские военные продолжают контролировать ситуацию, потерь наших позиций не допущено.

Украинские воины наносят оккупантам ощутимые потери, активно применяют средства огневого поражения по живой силе врага и технике.