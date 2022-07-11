российские силы, вероятно, стремятся изолировать Бахмут от украинских путей сообщения, – ISW

Похоже, что российские войска усиливают артиллерийские и ракетные удары западнее Бахмута Донецкой области. Враг пытается изолировать город от линий коммуникаций.

оккупанты только говорят об "оперативной паузе"

Такой вывод сделали аналитики американского Института изучения войны (ISW) по итогам 10 июля.

Внимание россияне не прекратили активные боевые действия в "оперативной паузе" и вряд ли это сделают, – ISW

По их данным, несмотря на то, что противник и взял "оперативную паузу", он участвует в операциях, чтобы подготовить условия для будущих наступлений.

российские военные провели не совсем успешные операции

В частности, россияне провели ограниченную и безуспешную наземную атаку к северу от Донецка и ограниченные разведывательные операции к северо-западу от Славянска.

ISW отмечает, что российское военное руководство продолжает формировать специальные добровольческие отряды и боевые организации частных военных компаний, частично состоящих из мужчин старшего возраста и преступников.

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Актуально о ситуации на Донбассе

Самая горячая ситуация в Донецкой области сейчас в Нью-Йорке Бахмутского района.

На Славянском направлении российские оккупанты продолжают обстрел мирных населенных пунктов. Под вражеский огонь попали 16 сел, поселков и городов.

В направлении Мазановки россияне пытались вести разведку боем, но их намерения провалились. Украинские воины нанесли им мощные потери, из-за чего оккупанты отступили.

11 июля оккупанты в очередной раз обстреляли и сам Бахмут. Ударили по городу зажигательными боеприпасами.

Кроме того, вечером 9 июля россияне нанесли ракетный удар по Часовому Яру в Бахмутском районе. В результате атаки погибли 15 человек.

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