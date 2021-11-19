Российские войска у границ Украины: от вторжения Путина могут сдержать два момента

Американские и европейские официальные лица в последние дни выражают обеспокоенность в связи с накоплением российских войск у границ с Украиной. А западные СМИ пишут и о потенциальном вторжении России на фоне усиления напряжения из-за мигрантов и поставок энергоносителей.

Эксперты уверены, что цели Кремля не изменились. Одна из них – запугать Европу и оставить Украину один на один с врагом. Однако есть два момента, которые могут удержать президента России Владимира Путина от агрессии. Подробнее – читайте в материале сайта 24 канала.

​Актуально Фото есть, но нет сравнения, – ГУР прокомментировало снимок Politico о стягивании войск Россией

"Взрослый несовершеннолетнему"

Политический аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Петр Бурковский вспомнил, что информация о скоплении российских войск у границ Украины появилась еще в конце октября в ведущих западных СМИ. Однако у Министерств обороны Украины ее опровергали, а секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов даже назвал это "дезинформацией".

Эксперт подчеркнул, что американцы, к сожалению, показательно "слили" в прессу спутниковые снимки, которые получила их разведка.

Сейчас в политикум они завели беспрецедентный шаг. И это, к сожалению, выглядело так, что взрослый пытается что-то донести до несовершеннолетнего. И когда совершеннолетний говорит, что он что-то не хочет делать, что он что-то не понимает, то надо приложить какие-то дополнительные усилия, чтобы несовершеннолетний встал на персональную взвешенную позицию, согласился с чем-то. Вот это вызывает наибольшую обеспокоенность, что американцам пришлось прибегнуть к такому. Петр Бурковский Политический аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива

Такие вещи Соединенные Штаты Америки собирают и делятся с союзниками. И в этом случае Украина также выступила как союзник. Поскольку у Украины нет собственных возможностей осуществлять разведку из космоса, то США регулярно, начиная с 2014 года, на запрос или по собственной инициативе делятся уникальной информацией.

Уже 2 ноября разведка Украины сообщила, что возле нашей границы и на временно оккупированных территориях Российской Федерацией сосредоточена группировка войск общей численностью около 90 тысяч человек.

Читайте Что будет завтра, мы не знаем, – эксперт объяснил панику из-за войска России у границ Украины

Бурковский отметил, что потом украинским властям, ссылаясь на те же источники, на ту же разведку, пришлось признать, что "действительно, у нас есть определенные проблемы с Россией, действительно РФ продолжает что-то там накапливать". Аналитик уверен, что в этой ситуации есть элемент информационного противостояния, к сожалению, частью американского Правительства, разведывательной сообществом и украинской разведкой.

Разведывательное сообщество Украины должно было бы не просто проинформировать Президента об определенных рисках, но и предотвратить не взвешенные заявления, которые идут вопреки и прозвучали, как диссонанс с заявлениями западных разведок, что они стали публичными и мы втянулись в такой довольно непонятный спор со своими союзниками по поводу надежности разведданных,

– пояснил эксперт.

Россия концентрирует войска у границы с Украиной / Фото из архива 24 канала

Таким образом, украинское руководство, уточнил аналитик, публично усомнилось в том, что данные, которые собрали американцы, – не поддельные, что они настоящие.

Мы фактически сказали, что американцы поймались на какую-то российскую информационную "утку", дезинформацию. А потом нам пришлось признать, что это наша ошибка. Это довольно таки тревожный звонок в наших отношениях с союзниками, которые нам предоставляют эксклюзивную информацию, которую мы другим способом получить не можем, но нам постоянно нужна в противостоянии с Россией,

– добавил он.

10 ноября в Департаменте США по обороне отметили, что продолжают наблюдать необычную военную активность внутри России вблизи границ Украины, и обеспокоены этим. В Пентагоне говорят, что намерения России ясны, поэтому призвали РФ четко осознавать свои намерения и придерживаться минских договоренностей. Уже на следующий день агентство Bloomberg опубликовало статью "США предупреждают Европу, что Россия может планировать вторжение в Украину".

США бьют тревогу с союзниками по Европейскому Союзу, что Россия, возможно, взвешивает на потенциальное вторжение в Украину, поскольку напряжение между Москвой и блоком усиливается из-за мигрантов и поставки энергоносителей,

– говорится в сообщении.

В России отвергают утверждения о том, что готовятся к вторжению на территорию Украины. В Кремле говорят, что военное размещение на ее территории является внутренним делом.

Москва отрицает какие-либо агрессивные намерения, одновременно обвинив США в провокации, когда военные корабли в Черном море прошли вблизи ее территории.

Кандидат политических наук, директор "Института мировой политики Евгений Магда пояснил, что у России есть большой военный бюджет и она себе может позволить имитировать вторжение, осуществлять психологическое давление. С другой стороны, Москва никогда не скрывала желания подмять под себя Украину и продемонстрировать, что она может дожать полностью Украину в своих объятиях".

Говорить однозначно никто не возьмется, потому что полнота информации является разной. Но в любом случае просматривается давление в разных направлениях. Мы видим, с одной стороны, военные маневры, с другой – попытки дожать в энергетическом смысле. С третьей стороны – это активность в зоне ОРДЛО, где Россия ищет ответ на применение Украиной Bayraktar и пока что ее, скажем так, не находит. Евгений Магда Кандидат политических наук, директор "Института мировой политики"

То есть, Украине не надо почивать, подчеркнул эксперт, но стоит понимать, что война длится восьмой год, и она, по меньшей мере, не находится в том состоянии, как была в 2014 году. То есть, сейчас Украина более мобилизована. В Кремле это понимают и делают ставку все же на психологические методы давления. Однако, добавил Магда, он осознает, что военные эксперты с ним могут не согласиться.

Бурковский отметил, что с 2014 года Российская Федерация постоянно заводит свои войска на Восток Украины, где они участвуют в столкновениях с украинскими войсками. Ничего нового принципиально сейчас не происходит, рассказал аналитик.

Эксперт рассказал, что, в частности, во время "Запада 2021" (совместное стратегическое учения Вооруженных сил России и Белоруссии, которые длились с 10 по 16 сентября 2021 года) отрабатывали действия по окружению и уничтожению украинских войск в южных и восточных регионах.

Это с применением авиации, ракетных войск, массивного вторжения, десантно-штурмовых войск, даже с элементами высадки морского десанта на наших южных регионах. То есть, Россия в 2021 году отрабатывала операцию по уничтожению украинской армии и принуждению Украины к фактической капитуляции,

– подчеркнул он.

Как сдержать угрозу России

Москва постоянно показывает, что этот сценарий отработала, и демонстрирует Западу и Украине готовность воплотить его. Цели у Москвы сейчас не изменились: она хочет, чтобы Запад признал, что Украина находится в сфере особых интересов Кремля, чтобы Запад оставил Украину один на один. Это предполагает, что Франция, Германия и США должны сказать Украине: "Либо вы прекращаете войну на Донбассе на условиях России, либо мы умываем руки и вы остаетесь с Россией один на один".

Главная задача европейских стран – не дать втянуть себя в противостояние. Они не хотят открытого противостояния с Россией. Они не хотят с ней воевать. И тут возникает вопрос, если они не хотят воевать с Российской Федерацией, то каким образом они хотят сдержать эту угрозу?

– отметил Бурковский. По его словам, есть путь жесткого сдерживания России силой, пытаясь избежать прямого столкновения. Так строились отношения во время Холодной войны во второй половине 20 века. На практике для Украины это означает, что Запад наращивает поддержку Украины в финансовом плане и предоставляет вооружение. Например, то, что делает сейчас Великобритания, – продолжаются договоренности с Украиной о морском флоте. Во Франции есть хорошие возможности и технологии для усиления авиации. "Западные страны не хотят открытого противостояния с Россией" / Фото Фонда "Демократические инициативы" Собственно нам надо построить военно-воздушные силы. Франция владеет этими технологиями и полным циклом производства современных самолетов, тренировки пилотов, которые могут равноценно противостоять той силе по технологическим уровнем в России. То же самое можно говорить о беспилотных аппаратах – как разведывательных, так и ударных,

– добавил эксперт. Он пояснил, что, например, у турецких Bayraktar очень большая составляющая канадских технологий. Поэтому, чтобы позволить производство ударных оперативно-тактических беспилотников и их сбора в Украине, Канада должна дать согласие, что оборудование тоже будут использоваться, в том числе в операциях по уничтожению российских войск в Украине. "Самое главное сдерживание работает до атаки" На потенциальное вторжение российских на территорию Украины отреагировали страны ЕС и Великобритания. Старший офицер армии Великобритании генерал сэр Ник Картер предупредил, что существует больший риск случайной войны между Западом и Россией, чем когда-либо со времен холодной войны. Британия уже заявила, что готова перебросить в Украину 600 военнослужащих спецназа на фоне опасения по поводу возможного усиления российского вторжения. Сейчас создаются британские силы, которые состоят из членов SAS, специального разведывательного полка, медиков, инженеров, связистов и до 400 десантников из 16 десантно-штурмовой бригады, базирующейся в Олдершоте. Британия уже заявила, что готова перебросить в Украинувоеннослужащих спецназа на фоне опасения по поводу возможного усиления российского вторжения. Сейчас создаются британские силы, которые состоят из членов SAS, специального разведывательного полка, медиков, инженеров, связистов и до 400 десантников из 16 десантно-штурмовой бригады, базирующейся в Олдершоте. Как сообщает "Шведское радио", министр обороны Швеции Петер Хультквист поддержал предложение стран Балтии о проведении тренировочной миссии под руководством Евросоюза в Украине. Это может означать, что некоторые шведские солдаты отправляются в страну для обучения украинских войск из-за большого наращивания российских войск на восточной границе Украины. Однако никаких конкретных планов по отправке военных пока нет, но по словам Хультквиста, Швеция должна быть готова. Евгений Магда уточнил, что главными союзниками Украины в военно-политическом смысле является, безусловно, США, Великобритания, Польша, страны Балтии и с определенным предположением Румыния. Соединенные Штаты по определению стремятся быть своеобразным образцом демократического мира. Поэтому, им объективно тактически выгодно то, что Украина выступает "раздражителем" для Российской Федерации прямо у ее границ. Великобритания после Brexit пытается восстановить собственную независимую внешнеполитическую субъектность. Поэтому, имея значительный опыт империи, она пытается его реализовать в современных условиях,

– отметил аналитик. Угроза из Беларуси Ситуация обостряется и в соседней Беларуси, где образовалась миграционный кризис на границе с Польшей. Эксперты уверены, что это – гибридная угроза Европейскому Союзу и проверка реакции стран НАТО не только со стороны белорусского руководства, а в первую очередь от восточного соседа Владимира Путина. Таким образом глава России может найти легальную "причину", чтобы ввести российские войска на территорию Беларуси. А министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас считает, что миграционный кризис на границе Беларуси с ЕС может быть прикрытием для активных действий России против Украины. Кроме того, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и Владимир Путин приняли Концепцию миграционной политики и утвердили военную доктрину и будут усиливать региональную группировку войск. А министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас считает, что миграционный кризис на границе Беларуси с ЕС может быть прикрытием для активных действий России против Украины. Кроме того, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и Владимир Путин приняли Концепцию миграционной политики и утвердили военную доктрину и будут усиливать региональную группировку войск. Белорусские эксперты считают, что Москва попытается все же втянуть Беларусь в формат, чтобы разместить на территории Республики российские базы. Путин пытается ослабить Европу / Фото из архива 24 канала Евгений Магда уверен, что кризис с мигрантами находится в развитии и скоро не закончится. Также он добавил, что позиция канцлера Германии Ангелы Меркель на сегодня является далеко не идеальной. Россия таким образом стремится расшатать безопасность в Европе и максимально напугать своих потенциальных европейских партнеров и сделать их внешнюю политику такой, чтобы запустить "Северный поток-2". Это в известной степени удается, но явно не полностью. Мы наблюдаем интересную особенность, что, с одной стороны, субъектность Лукашенко теряется, потому что он фактически сейчас стоит на побегушках у Путина. А с другой – звонок Меркель позволит официальному Минску говорить, что с ним считаются, но ведь с талибами тоже в известной степени считаются, но далеко не полностью,

– пояснил он. С совместным заявлением о концентрации российских войск на границе с Украиной выступили Франция и Германия, заявив, что "любая новая попытка подорвать территориальную целостность Украины будет иметь серьезные последствия для России". Кроме того, они "подчеркнули обеспокоенность ухудшением гуманитарной ситуации на Донбассе. И призвали Украину продолжить полную реализацию минских договоренностей и сохранить свою активность в полном объеме в переговорах, которые ведутся в Нормандском формате". Польша и страны Балтии просто хорошо знают, что такое советское господство и поэтому нас всячески поддерживают по возможности. Германия и Франция никогда и не позиционировали себя как ведущие союзники Украины. Самое большее, на что официальный Париж пошел, – это отказ от продажи вертолетоносцев системы "Мистраль" России, но не более. Все достаточно четко и не предсказуемо,

– подчеркнул Евгений Магда. Магда напомнил, что Германия и Франция никогда не позиционировали себя как ведущие союзники Украины / Фото из фейсбука эксперта Петр Бурковский подчеркнул, что самое главное сдерживание работает до атаки. Например, Великобритания заявила о готовности отправить свои военно-десантные силы, которые являются лучшими в мире. Это элемент сдерживания – то есть до того, как произошло нападение. В то же время Франция и Германия заявили, что если Россия нападет, то она понесет последствия. То есть, действия этих двух государств будут не для сдерживания, а после. Это два разных месседжа. Условно говоря, если в случае полномасштабной войны победит Россия, то это будет совсем другая ситуация. И Германия и Франция могут быть не готовы наказывать победителя. Представим, что война за месяц не приносит результатов, российские войска несут потери и поражения. Тогда тоже возникает вопрос, а какие санкции можно применить к России, если у нее все равно в рукаве есть ракетные войска и ядерное тактическое оружие?

– пояснил специалист.

По словам аналитика, если будут санкции, то Россия может пойти и на крайние меры. И тут возникает вопрос, решится ли Франция и Германия на какие-то существенные шаги против России, чтобы не спровоцировать ядерные удары по Украине, в том числе. Сейчас Россия не приемлет заявлений.

"Есть два момента, из-за которых вторжение этой зимой не должно произойти"

По мнению Петра Бурковского, есть два момента, из-за которых вторжение не должно произойти этой зимой. Первый – это распространение штамма "Дельта", ведь в России пандемия только растет. Москва это очень скрывает, но ковид очень сильно сказывается на гражданах и в том числе на российской армии.

Начинать военные действия во время эпидемии, которая только развивается, с военной точки зрения – большая авантюра. Потому что будут болеть военные, связисты, командиры. То есть, это очень большой риск,

– отметил он.

Пандемия может остановить Путина от вторжения в Украину / Фото из архива 24 канала

А второй момент заключается в том, что Российская Федерация сейчас зарабатывает большие деньги. А во время военного кризиса, конечно, все будет заморожено. Европа скорее пойдет на меры экономии, чем на продолжение закупки российского газа. И это чрезвычайный риск для наполнения российского бюджета, ведь появятся военные риски, риски новых санкций, прекращение оплаты газа и нефти.

Возникает риск и наполнения кошельков верхушки власти и Путина. Я думаю, что они попытаются "сейчас сорвать куш" на высоких ценах на нефть и на газ, накопать подушку финансовой безопасности, восстановить запасы резервного и национального фондов, улучшить свое материальное положение, чем все "ставить на карту", ибо не понятно, как все закончится, потому что война – это всегда неопределенность,

– отметил аналитик.

Похожая напряженность возникла весной 2021 года, тогда США и Организация Североатлантического договора обвинили Россию в концентрации около 100 тысяч военных, танков и военных самолетов возле границы с Украиной. Кризис ослаб после того, как президент США Джо Байден позвонил президенту России Владимиру Путину и предложил провести саммит, который состоялся в июне.

Также последнее движение российских войск и танков в сторону Украины побудило директора ЦРУ Билла Бернса посетить Москву по поручению президента США Джозефа Байдена, где он разговаривал по телефону с Путиным.