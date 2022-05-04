Российские войска – уже на территории "Азовстали", но связь с бойцами есть, – Арахамия
4 мая 2022 , 19:28Читати новину українською
Источник:Радио Свобода
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что по состоянию на вечер 4 мая у украинской власти есть связь с защитниками, которые сейчас находятся на территории "Азовстали".
При этом Давид Арахамия отметил, что войска России уже находятся на территории предприятия.
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Ссылаясь на слова командира полка "Азов", Давид Арахамия сообщил, что уже второй день осуществляется штурм "Азовстали".
Второй день продолжаются попытки штурма завода. Российские войска на территории "Азовстали" находятся уже,
– рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия
Что известно о штурме "Азовстали"
- 4 мая в СМИ появилась информация, что российские войска прорвались на территорию завода "Азовсталь" в Мариуполе. Украинские военные не выходят на связь.
- Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович комментировал, что пока неизвестно о состоянии дел и информация нуждается в уточнениях. В информационном пространстве бывает очень много вбросов.
- В Генеральном штабе ВСУ подтвердили, что россияне пытаются штурмовать "Азовсталь" в Мариуполе. Однако успеха у них нет.
- Обострение началось 3 мая – российские войска начали сильный штурм "Азовстали", пытаясь прорваться на территорию завода.
- Российские войска обстреливали постройки из всех видов оружия, использовали бронетехнику, танки, пытались высадить десант с катеров, сбрасывали сверхмощные бомбы и привлекли большое количество пехоты.
- Украинские защитники неоднократно призывали к прекращению огня, ведь на территории "Азовстали" до сих пор остались мирные люди. По приблизительным подсчетам, в подвалах завода есть несколько сотен мирных украинцев. Точную цифру назвать тяжело: завод большой, и люди прячутся от бомбежек на разных локациях.
- Мэр Мариуполя Вадим Бойченко также сообщал, что на территории завода продолжаются тяжелые бои, а связи с защитниками нет.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр подчеркнула, что защитники Мариуполя совершают настоящий подвиг – они сдерживают войска врага от наступления на другие территории страны.
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