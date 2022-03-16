Российские войска уже сутки обстреливают Харьков и Херсонщину: какая ситуация в регионах

Украина 21-й день дает достойный отпор вражеским войскам по всем фронтам. И если в некоторых регионах ситуация сравнительно спокойная, то Харьков и Херсонщину оккупанты обстреливают без конца.

Больше всего от российских наемников страдает Харьков и Херсонщина. Остается непростой обстановка и в Мариуполе. Об этом журналистам 24 канала сообщили в Офисе Президента.

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Киевщина

В Киевской области постоянно раздаются воздушные тревоги.

В Бучанском районе: Ирпень, Макаров, Бородянка – периодические бои, обстрелы.

Броварской район: в населенных пунктах Барышевской, Калитянской, Великодимерской и Калиновской территориальных общин, к сожалению, неспокойно.

Сумщина

Ахтырский и Сумской район обстреливала артиллерия россиян. В настоящее время уточняется информация о жертвах.

Житомирщина

Россияне нанесли авиационный удар по Бердичеву. Известно о разрушении нескольких построек.

Кировоградская область

В общей сложности в области спокойно, но была длительная воздушная тревога в течение нескольких часов.

Днепропетровщина

Ночью область атаковали вражеские ракеты. Одна из них попала в топливо под Никополем. К счастью, жертв и пострадавших нет. Пока ситуация спокойная.

Харьковщина

Уже сутки практически все районы города обстреливают оккупанты. ВСУ отбили попытки врага пройти в Харьков, украинская армия отбросила россиян далеко за их предыдущие позиции.

Также продолжаются бои в области. ВСУ отбили атаку и в Русских Тишках. Вчера удалось эвакуировать 320 подопечных из Оскольского интерната. В ОП рассчитывают на "зеленый коридор" из Изюма.

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Запорожская область

В 6 утра на вокзале Запорожье-2 раздался мощный взрыв. В настоящее время выясняются обстоятельства инцидента. В целом, ситуация в регионе без существенных изменений. Горожане продолжают готовиться к встрече с оккупантами, обустраивая баррикады, бойницы и площадки для огневых средств.

Луганщина

Вчера украинские военные провели успешную операцию. Они отбили штурм Северодонецка и отбросили оккупантов от города. Но враг не оставляет попыток зайти в город со стороны Рубежного. В результате в городе было жарче всего. Было много возгораний жилых домов. Известно о 7 раненых, в том числе 1 ребенок, а также об одном погибшем.

Донетчина

В городе Торецке работала российская авиация. К счастью, среди гражданского населения утрат нет. Также были обстрелы Авдеевки и Марьинки. Сейчас они все еще продолжаются.

Российские артиллерия и авиация продолжают разрушать Мариуполь. Вчера из города на собственном транспорте начали уезжать люди. По предварительным подсчетам говорится о 4 тысячах автомобилей. Доехать до пункта назначения, города Запорожья, смогли не все. Значительная часть колонны вынуждена была ночевать в Бердянске.

Николаевщина

В городе ночью раздавалась воздушная тревога. Также в области продолжаются бои. В ОП готовятся эвакуировать людей и везти гуманитарную помощь в села, которые удалось освободить. В Снегиревке до сих пор воздушная тревога, но в целом ситуация в области контролируется.

Херсонщина

В течение суток в области слышны сильные взрывы, а также обстрелы "Градов". Продолжался бой у аэропорта. В настоящее время уточняются последствия разрушений ближайших населенных пунктов.

Сама же Херсонщина на грани гуманитарной катастрофы. В населенных пунктах, особенно небольших, ситуация ужасающая. Людям критически не хватает медикаментов, а иногда и еды. Также есть проблема с электро-, газо- и водоснабжением. Поэтому здесь срочно необходим "зеленый коридор".

Одесщина

Ночью в городе звучали две воздушные тревоги. Также продолжается подготовка к возможной высадке российского десанта на побережье Одесской области. Корабли российских оккупантов до сих пор курсируют в Черном море. Поэтому высока вероятность нанесения ракетных ударов.

Винницкая область

В Винницкой области ночью раздались два взрыва.

В каких регионах объявляли тревогу, но ситуация осталась спокойной

Ровенщина

Хмельницкая область

Тернопольщина

Черкасщина

Львовщина

Полтавщина

Ивано-Франковщина

Какие области спали спокойно

Волынская

Закарпатье

Черновицкая

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