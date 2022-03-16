Найбільше від російських найманців наразі потерпає Харків і Херсонщина. Залишається непростою ситуація і в Маріуполі. Про це журналістам 24 каналу повідомили в Офісі Президента.

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Київщина

В Київській області постійно лунають повітряні тривоги. В

Бучанському районі: Ірпінь, Макарів, Бородянка – періодичні бої, обстріли.

Броварський район: у населених пунктах Баришівської, Калитянської, Великодимерської та Калинівської територіальних громад, на жаль, неспокійно.

Сумщина

Охтирській та Сумський район обстрілювала артилерія росіян. Наразі уточнюється інформація щодо жертв.

Житомирщина

Росіяни завдали авіаційного удару по Бердичеву. Відомо про зруйнування кількох будівель.

Кіровоградська область

Загалом в області спокійно, але була тривала повітряна тривога протягом кількох годин.

Дніпропетровщина

Вночі область атакували ворожі ракети. Одна з них потрапила у склад палива під Нікополем. На щастя, жертв і постраждалих немає. Наразі ситуація спокійна.

Харківщина

Уже добу практично всі райони міста обстрілюють окупанти. ЗСУ відбили намагання ворога пройти у Харків, українська армія відкинула росіян далеко за їхні попередні позиції.

Також тривають бої по області. ЗСУ відбили атаку і в Руських Тишках. Вчора вдалося евакуювати 320 підопічних з Оскільського інтернату. В ОП розраховують на "зелений коридор" з міста Ізюм.

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Запорізька область

О 6 ранку на вокзалі Запоріжжя-2 пролунав потужний вибух. Наразі з'ясовують обставини інциденту. Загалом ситуація у регіоні без істотних змін. Містяни продовжують готуватися до зустрічі з окупантами, облаштовуючи барикади, бійниці та майданчики для вогневих засобів.

Луганщина

Учора українські військові провели успішну операцію. Вони відбили штурм Сєвєродонецька та відкинули окупантів від міста. Але ворог не полишає спроб зайти у місто з боку Рубіжного. Внаслідок цього у місті було найгарячіше. Було багато загорянь житлових будинків. Відомо про 7 поранених, у тому числі 1 дитина, а також одного загиблого.

Донеччина

У місті Торецьк працювала російська авіація. На щастя, серед цивільного населення втрат немає.

Також були обстріли Авдіївки та Мар'їнки. Наразі вони все ще тривають.

Маріуполь продовжує руйнувати російська артилерія й авіація. Вчора з міста на власному транспорті почали виїжджати люди. За попередніми підрахунками мовиться про 4 тисяч автомобілів. Доїхати до пункту призначення, міста Запоріжжя, змогли не всі. Значна частина колони вимушена була ночувати у Бердянську.

Миколаївщина

У місті вночі лунала повітряна тривога. Також в області продовжуються бої. В ОП готуються евакуювати людей та везти гуманітарну допомогу у села, які вдалося звільнити. У Снігурівці досі повітряна тривога, але в цілому ситуація в області контрольована.

Херсонщина

Протягом доби в області чутні сильні вибухи, а також обстріли "Градів". Тривав бій біля аеропорту. Наразі уточнюються наслідки руйнувань найближчих населених пунктів.

Сама ж Херсонщина на межі гуманітарної катастрофи. У населених пунктах, особливо невеличких, ситуація жахлива. Людям критично не вистачає медикаментів, а інколи й їжі. Також є проблема з електро-, газо- та водопостачанням. Тож тут терміново необхідний "зелений коридор".

Одещина

В місті лунали дві повітряні тривоги вночі. Також продовжується підготовка до можливої висадки російського десанту на узбережжя Одеської області. Кораблі російських окупантів досі курсують у Чорному морі. Тож висока ймовірність завдавання ракетних ударів.

Вінниччина

На Вінниччині вночі пролунали два вибухи.

В яких регіонах оголошували тривогу, але ситуація залишилася спокійною

Рівненщина

Хмельниччина

Тернопільщина

Черкащина

Львівщина

Полтавщина

Івано-Франківщина

Які області спали спокійно

Волинська

Закарпаття

Чернівецька

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