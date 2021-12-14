Российские войска возле украинских границ: Европарламент соберется на дебаты
Источник:Всеволод Ченцов в твиттере
Депутаты Европарламента 14 декабря соберутся, чтобы обсудить события с российскими войсками на границе с Украиной. Через два дня они должны поставить на голосование соответствующую резолюцию.
Участие в обсуждении примет главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, а за резолюцию должны голосовать 16 декабря. Об этом сообщил представитель Украины при ЕС Всеволод Ченцов.
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Приветствуем решение Европарламента о проведении дебатов 14 декабря относительно ситуации на украинской границе и оккупированных Россией территориях. Рассчитываем на сильные сигналы поддержки. Только консолидированная международная позиция может остановить агрессора,
– сказал Ченцов.
Он отмечает, что Россия должна осознавать тяжелые последствия дальнейшей агрессии.
Вероятное вторжение России в Украину: как отреагировал мир
- На встрече в Брюсселе министры иностранных дел Германии и Франции четко обозначили свою позицию относительно агрессии России. У них есть общее мнение о том, что Кремль столкнется с "очень тяжелыми последствиями" в случае широкомасштабной войны против Украины.
- Генерал США Марк Милли заявлял, что действия России вблизи границ Украины вызывают серьезное беспокойство. По его мнению, вторжение может дестабилизировать ситуацию в мире.
- Польша заявляла, что Россия, стягивая войска к украинским границам, проверяет реакцию мира. В МИД страны говорили, что главный план Кремля заключается в том, чтобы достичь цели без военных методов.
- Североатлантический альянс уверял, что готов предоставить Украине авиацию. К таким действиям прибегнут, если Путин решит напасть на Киев.
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Полный текст сообщения Всеволода Ченцова
Приветствуем решение Европарламента о проведении дебатов 14.12 относительно ситуации на границе и оккупированных РФ территориях. Рассчитываем на сильные сигналы поддержки. Только консолидированная международная позиция может остановить агрессора, РФ должна осознавать тяжелые последствия дальнейшей агрессии.