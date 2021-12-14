Российские войска возле украинских границ: Европарламент соберется на дебаты

14 декабря 2021 , 10:46
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Всеволод Ченцов в твиттере

Депутаты Европарламента 14 декабря соберутся, чтобы обсудить события с российскими войсками на границе с Украиной. Через два дня они должны поставить на голосование соответствующую резолюцию.

Участие в обсуждении примет главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, а за резолюцию должны голосовать 16 декабря. Об этом сообщил представитель Украины при ЕС Всеволод Ченцов.

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Приветствуем решение Европарламента о проведении дебатов 14 декабря относительно ситуации на украинской границе и оккупированных Россией территориях. Рассчитываем на сильные сигналы поддержки. Только консолидированная международная позиция может остановить агрессора,
– сказал Ченцов.

Он отмечает, что Россия должна осознавать тяжелые последствия дальнейшей агрессии.

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Полный текст сообщения Всеволода Ченцова

Приветствуем решение Европарламента о проведении дебатов 14.12 относительно ситуации на границе и оккупированных РФ территориях. Рассчитываем на сильные сигналы поддержки. Только консолидированная международная позиция может остановить агрессора, РФ должна осознавать тяжелые последствия дальнейшей агрессии.

Автор: Олег Терещенко