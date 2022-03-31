Российские Вооруженные силы небоеспособны в ближайшие 5 – 7 лет, – Арестович
Источник:ютуб Алексея Арестовича
Война против Украины разрушила миф о "мощной" русской армии. Герои ВСУ нанесли врагу мощные удары, от которых он будет приходить в себя еще очень долго.
По мнению советника Офиса Президента Алексея Арестовича, ВСУ довольно сильно пошатнули боеспособность "одной из сильнейших армий мира". От войны с Украиной оккупанты будут приходить в себя очень долго.
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Утрата боеспособности армии оккупантов
Арестович отметил, что даже в случае снятия санкций российская экономика не сможет быстро набрать обороты и восстановить свою армию. Кроме того, украинские защитники выбили 60 – 70% элитных подразделений командного состава оккупантов, подготовка которых требует времени и больших ресурсов.
Российские вооруженные силы небоеспособны в ближайшие 5 – 7 лет. Россия будет менять всю свою политику с менее агрессивной на более сдержанную,
– считает Арестович.
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