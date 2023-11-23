Российские ВРГ пытаются проникнуть на север страны: в ВСУ назвали их цели

Украинские защитники иногда фиксируют попытки прохода через государственную границу враждебных ДРГ. Цели оккупантов зависят от размеров группы.

Об этом в эфире новостного телемарафона рассказал спикер объединенного прессцентра Сил обороны Северного направления Юрия Повха, сообщает 24 Канал.

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Какие цели российских ДРГ

По словам спикера, порой российские ДРГ пытаются проникнуть группами из 4 – 5 человек, а иногда даже от 10 до 16. Цели они имеют разные: попытка прорыва к объекту критической инфраструктуры или с целью терроризирования гражданских.

Фиксировались попытки прорыва госграницы ВРГ в направлении объектов критической инфраструктуры. Фиксировались и попытки просто сугубо террористического мероприятия ДРГ с целью терроризирования местного населения и немногочисленных атак на рокадных дорогах.

– объяснил Повха.

Ранее в ГНСУ сообщили, что больше всего российских диверсантов пограничники фиксируют на границе Украины с Россией, а именно в Сумской области. Реже – на границе Харьковской и Черниговской областей.

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