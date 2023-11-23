Российские ВРГ пытаются проникнуть на север страны: в ВСУ назвали их цели
Украинские защитники иногда фиксируют попытки прохода через государственную границу враждебных ДРГ. Цели оккупантов зависят от размеров группы.
Об этом в эфире новостного телемарафона рассказал спикер объединенного прессцентра Сил обороны Северного направления Юрия Повха, сообщает 24 Канал.
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Какие цели российских ДРГ
По словам спикера, порой российские ДРГ пытаются проникнуть группами из 4 – 5 человек, а иногда даже от 10 до 16. Цели они имеют разные: попытка прорыва к объекту критической инфраструктуры или с целью терроризирования гражданских.
Фиксировались попытки прорыва госграницы ВРГ в направлении объектов критической инфраструктуры. Фиксировались и попытки просто сугубо террористического мероприятия ДРГ с целью терроризирования местного населения и немногочисленных атак на рокадных дорогах.
– объяснил Повха.
Ранее в ГНСУ сообщили, что больше всего российских диверсантов пограничники фиксируют на границе Украины с Россией, а именно в Сумской области. Реже – на границе Харьковской и Черниговской областей.
Угрожает ли нам наступление на Киев
- Во время телемарафона Повха также рассказал, что у Украины уже есть опыт и изучила уроки истории. Так что северная граница была значительно усилена. В частности, созданы новые системы инженерных заграждений и расположены минные поля.
- Пока украинские войска стоят на наиболее угрожающих направлениях. Также наши защитники подготовили для врага много сюрпризов, которые раскрывать неуместно.
- Что касается наступления из Беларуси, то в ГНСУ отметили, что угроза низкая. Однако пограничники должны быть готовы к любым сценариям. Пункты пропуска с Беларусью не работают – все заминировано.