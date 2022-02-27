Российские захватчики ударили в военную базу в Житомире: жуткое видео

Российские военные коварно ударили по военной базе в Житомире. Жуткий момент попал на видео.

Об этом сообщили источники 24 канала. Официальной информации пока нет. Но судя по обнародованным кадрам, это все-таки воинская часть.

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Ранее советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что ракета "Искандер" попала в районе аэропорта в Житомире. Выпустили с территории Беларуси около 17:00. Скорее всего, говорится именно об этом ударе.

Впоследствии мэр Житомира в эфире 24 канала сообщил, что в город прилетало от врага дважды. По предварительной информации, в военные склады. Впрочем, там давно ничего не было. "Критически важная инфраструктура не повреждена", – заверил он.

Оккупанты били по военной базе в Житомире: смотрите видео

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