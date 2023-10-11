Такое мнение 24 Каналу выразила глава фонда "Русь сидящая", российская оппозиционерка Ольга Романова, заметив, что колоний не хватает, поэтому своих солдат российское командование часто удерживает в подвалах сооруженных домов. Туда попадают те, кто пьянствовал, или не выполнял приказов.

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Для кого будут строить тюрьмы

Россияне понимают, что на оккупированных территориях будут партизаны и сопротивление, поэтому хотят построить там десятки тюрем и СИЗО. Также известно о многих таких учреждениях у так называемых "днр" и "лнр". В СИЗО обычно сидят партизаны и выступающие против оккупации, а в колониях – военнопленные.

По словам российской оппозиционерки, на фронтах оккупанты роют ямы, чтобы содержать в них своих солдат.

Побывавшие там люди рассказывают, что это не классические вырытые ямы, а подвалы разрушенных домов. Туда без суда и следствия отправляют провинившихся: кто пьет или не выполняет приказов,

– рассказала Ольга Романова.

Она объяснила, что таких случаев будет много, потому что российские заключенные, которых в одночасье сделали военными, не умеют работать и не знают, что такое дисциплина. Они много лет провели в тюрьмах, потому, очевидно, не будут слушаться. А на оккупированных территориях нет места, чтобы их содержать.

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Война – всегда история о деньгах

Россияне понимают, что деоккупация украинских территорий будет, но продолжают планировать строительство тюрем и СИЗО. Это можно объяснить простым желанием заработать деньги.

Война пролила над Россией, над россиянами "золотой дождь". Просто над кем-то больше, а над кем-то меньше. Все, кто будет строить тюрьмы на оккупированных территориях, озолотятся,

– подчеркнула Романова.

Она также добавила, что россияне не знают, что делать с находящимися на оккупированных территориях украинскими заключенными и теми, у кого истекает сроки. Конечно, они не будут воевать против украинцев, поэтому их постепенно начинают выпускать. Эти люди пытаются уезжать через территории других стран.

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