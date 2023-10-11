Таку думку 24 Каналу висловила голова фонду "Русь сідящая", російська опозиціонерка Ольга Романова, зауваживши, що колоній не вистачає, тому своїх солдатів російське командування часто утримує в підвалах зрунованих будинків. Туди потрапляють ті, хто пиячив, або не виконував наказів.
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Для кого будуватимуть тюрми
Росіяни розуміють, що на окупованих територіях будуть партизани та рух опору, тому хочуть побудувати там десятки тюрем і СІЗО. Також відомо про багато таких установ у так званих "днр" і "лнр". У СІЗО зазвичай сидять партизани й ті, хто виступають проти окупації, а в колоніях – військовополонені.
За словами російської опозиціонерки, на фронтах окупанти риють ями, щоб утримувати в них своїх солдатів.
Люди, які там побували, розповідають, що це не класичні вириті ями, а підвали зруйнованих будинків. Туди без суду і слідства відправляють тих, хто провинився: хто п'є чи не виконує наказів,
– розповіла Ольга Романова.
Вона пояснила, що таких випадків буде багато, бо російські в'язні, яких в один момент зробили військовими, не вміють працювати й не знають, що таке дисципліна. Вони багато років провели у тюрмах, тому, очевидно, не слухатимуться. А на окупованих територіях немає місця, щоб їх утримувати.
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Війна – завжди історія про гроші
Росіяни розуміють, що деокупація українських територій буде, але продовжують планувати будівництво тюрем і СІЗО. Це можна пояснити простим бажанням заробити гроші.
Війна пролила над Росією, над росіянами "золотий дощ". Просто над кимось більше, а над кимось менше. Всі, хто будуватимуть тюрми на окупованих територіях, озолотяться,
– підкреслила Романова.
Вона також додала, що росіяни не знають, що робити з українськими в'язнями, які перебувають на окупованих територіях і тими, в кого закінчується терміни. Звісно, вони не воюватимуть проти українців, тому їх помалу починають випускати. Ці люди пробують виїжджати через території інших країн.
Російські в'язні на фронті: що відомо
- Через великі втрати, Росія залучає до війни в Україні ув'язнених. Владімір Путін боїться незадоволених людей з великих центральних міст, тому наразі знайшов вихід – забирати людей з в'язниць. Це одне з основних джерел посилення армії.
- Російська влада не зважає на тяжкість злочинів. Траплялися непоодинокі випадки, коли на фронт потрапляють засуджені за вбивства, зґвалтування. Згодом, вони повертаються додому й скоюють нові злочини.
- Тим часом Путін розповідає про "свідомих" російських громадян, які нібито хочуть воювати на фронті. За його словами, тисячі чоловіків щодня приходять до військкоматів.