Не хотят быть "мясом": российские заключенные устраивают бунты, чтобы их не отправляли на войну

российские заключенные не хотят ехать на войну на Украину, чтобы не быть "мясом". Поэтому они устраивают бунты. Один из таких недавно прошел в Якутии.

В России уже произошло три волны мобилизации среди заключенных. Третья оказалась критической, ведь там начались бунты. Об этом сообщили источники 24 канала в разведке 16 августа.

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Узники отказываются воевать, потому что понимают, что станут "мясом"

Сначала для участия в войне против Украины набирали всех желающих. Им обещали амнистию и большие зарплаты за полгода "службы". Однако почти все ушедшие давно погибли. А родным заключенных врут, что они находятся в колониях.

После таких утрат вторая волна мобилизации была уже не совсем добровольная. Во время третьей – над заключенными начали издеваться и наказывать их за неповиновение.

В колонии в поселке Харп Ямало-Ненецкого округа отказчиков, имевших боевой опыт, начали отправлять в изолятор. Затем им отменяли условно-досрочное увольнение и отправляли на тяжелую работу. Известно, что кафиров избивали и заставляли воевать.

В Якутии после таких волн мобилизации произошел небольшой бунт. Узники пытались попасть в изоляторы. Ведь оттуда их не смогли бы отправить "мясом" в Украину.

россияне часто бунтуют против руководства

Оккупанты массово увольняются из армии , потому что не хотят воевать в Украине. Все из-за огромных потерь россиян. Один из оккупантов рассказал матери в разговоре, что почти все военнослужащие его подразделения написали рапорт на увольнение. У полковника собралась стопка таких документов.

Недовольство растет и среди бурят. Они тоже начали писать отказ от участия в боевых действиях. Ведь бурятия возглавляет список районов россии, из которых чаще всего гибнут оккупанты.

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