Разведка Британии рассказала, чем грозит возвращение в Россию экс-заключенных с войны в Украине

Россия вербовала заключенных для службы в своей армии как минимум с июля 2022 года. Такой шаг был риском для Кремля и вызвал рост преступности в России.

В Минобороны Великобритании отметили, что несколько депутатов российской Госдумы недавно выразили обеспокоенность относительно угрозы правопорядка из-за возвращения бывших заключенных, которые воевали на стороне России.

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Россия пошла на риск

Практику вербовки заключенных ввел бывший руководитель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин. Российским заключенным заменяют наказание на участие в войне против Украины.

Вербовка заключенных в российские вооруженные силы и последствия для российских общин от их возвращения – это практика и риск, которые российское правительство готово на себя взять, чтобы поддерживать свою войну против Украины,

– говорится в отчете британской разведки.

Генеральная прокуратура России прекратила публиковать официальную статистику преступности с 1 января 2023 года, вероятно, из-за возможного роста насильственных преступлений, совершенных бывшими заключенными, которые возвращаются из мест боевых действий в Украине.

Однако в материале также приводятся данные российских оппозиционных журналистов, которые сообщали, что по меньшей мере 107 россиян были убиты и еще 100 серьезно ранены бывшими заключенными, которые возвращались домой с фронта.