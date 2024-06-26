В Міноборони Британії зазначили, що кілька депутатів російської Держдуми нещодавно висловили занепокоєння щодо загрози правопорядку через повернення колишніх в'язнів, які воювали на стороні Росії.

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Росія пішла на ризик

Практику вербування в'язнів запровадив колишній керівник ПВК Вагнер Євген Пригожин. Російським ув'язненим замінюють покарання на участь у війні проти України.

Вербування в'язнів у російські збройні сили і наслідки для російських громад від їхнього повернення – це практика і ризик, які російський уряд готовий на себе взяти, щоб підтримувати свою війну проти України,

– йдеться у звіті британської розвідки.

Генеральна прокуратура Росії припинила публікувати офіційну статистику злочинності з 1 січня 2023 року, ймовірно, через можливе зростання насильницьких злочинів, скоєних колишніми ув’язненими, які повертаються з місць бойових дій в Україні.

Однак у матеріалі також наводяться дані російських опозиційних журналістів, які повідомляли, що щонайменше 107 росіян було вбито і ще 100 серйозно поранено колишніми ув’язненими, які поверталися додому з фронту.