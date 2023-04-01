РосСМИ "слили" позиции ЧВК "Вагнера": куда ждать прилета

Ситуация в Бахмуте остается самой сложной. Только в самом городе украинские защитники отбили 22 вражеских атаки. На некоторых направлениях россияне имеют частичный успех. Впрочем, появилось видео, где наемники ЧВК "Вагнера" обустроили базу. Вскоре количество врагов может уменьшиться.

О ней в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. Он назвал точное местонахождение и уточнил, куда ждать прилета.

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Информацию слили росСМИ

Вновь отличились так называемые представители российских СМИ. Именно они показали, где наемники ЧВК "Вагнера" обустроили военную базу, рассказал Жданов. Речь идет об "Артемовском заводе шампанских вин". Пропагандисты показали абсолютно детально, что и где находится.

"Там у них и склад, и госпиталь, и штаб. Я так понимаю, в ближайшее время туда можно ожидать прилета от украинских войск", – сказал военный эксперт.

Олег Жданов о ситуации возле Бахмута: смотреть видео

В Бахмуте ситуация сложная

Россияне бьют с трех направлений – севера, востока и юга. Последний самый болезненный, утверждает военный эксперт. Там враг имеет частичный успех.

"Он перешел реку Бахмутку и продвигается вдоль севера, пытаясь оттеснить ВСУ от реки", – сказал он.

Олег Жданов добавил, что сейчас продолжаются бои в самом городе.

Ситуация возле Бахмута: главное