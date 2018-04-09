Российские олигархи понесут безумные потери из-за санкций: обнародованы невероятные суммы

Вследствие санкций, которые недавно ввели США против российских олигархов, последние в целом за один день потеряли по меньшей мере 12 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Forbes.

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Отмечается, что такое произошло вследствие мгновенной реакции инвесторов, которые начали распродавать российские активы после информации о санкциях, поэтому упали российский рубль и индекс РТС (официальный индикатор фондовой биржи "Российская торговая система", что является общепризнанным показателем состояния российского фондового рынка – "24").

Как подчеркивает издание, больше всего из российских толстосумов пострадал Олег Дерипаска, а именно влияние санкций существенно испытали холдинг En+, US Rusal и еще шесть связанных с олигархом компаний. По данным на 9 апреля, в результате финансовое положение Дерипаски сократилось на 1,3 миллиарда долларов.

Столько же, по словам журналистов, потерял и его партнер по "Норильскому никелю" Владимир Потанин, даже несмотря на то, что в списке санкций его нет. Так, бумаги "Норникеля" (Потанину принадлежит 32,9%, а доля Дерипаски составляет 27,8%) обвалились с утра 9 апреля более чем на 16% и сейчас торгуются на уровне 9 тысяч рублей за штуку.

Замыкает же тройку Виктор Вексельберг, который вместе с партнерами (через компанию SUAL Partners) обладает 26,5% акций Rusal. Его потери составили почти 1 миллиард долларов.

Напомним, 6 апреля Минфин США ввел санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний