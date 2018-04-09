20:00
9 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
10°C
18°C 4°C
  • вторник
    18°C 5°C
  • среда
    20°C 6°C
  • четверг
    13°C 10°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАСХА ВОЙНА В СИРИИ САНКЦИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Маленькие пакости Эрдогана. Колыбель мирового терроризма
Вєсті Кремля
18:16, 7 апреля
Вести. UA. Жир. Альфонс Бойко. Добкин ищет новых Шевченко и Франко
Вєсті.UA
18:31, 7 апреля
Резиденции послов, гольф-клубы для дипломатов: кто стоит за хищением столичной земли
ЦРУ
09:45, 6 апреля
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Всё. Кружки и секции: как выглядел детский досуг
Згадати все
23:41, 5 апреля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ПАСХА ВОЙНА В СИРИИ САНКЦИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Российские олигархи понесут безумные потери из-за санкций: обнародованы невероятные суммы

698 Читати новину українською
Российские долларовые миллиардеры в течение дня потеряли более 12 миллиардов долларов
Российские долларовые миллиардеры в течение дня потеряли более 12 миллиардов долларов / Соцсети

Вследствие санкций, которые недавно ввели США против российских олигархов, последние в целом за один день потеряли по меньшей мере 12 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Forbes.

Читайте также: Из-за санкций США компанию известного российского олигарха ждет дефолт

Отмечается, что такое произошло вследствие мгновенной реакции инвесторов, которые начали распродавать российские активы после информации о санкциях, поэтому упали российский рубль и индекс РТС (официальный индикатор фондовой биржи "Российская торговая система", что является общепризнанным показателем состояния российского фондового рынка – "24").

Как подчеркивает издание, больше всего из российских толстосумов пострадал Олег Дерипаска, а именно влияние санкций существенно испытали холдинг En+, US Rusal и еще шесть связанных с олигархом компаний. По данным на 9 апреля, в результате финансовое положение Дерипаски сократилось на 1,3 миллиарда долларов.

Столько же, по словам журналистов, потерял и его партнер по "Норильскому никелю" Владимир Потанин, даже несмотря на то, что в списке санкций его нет. Так, бумаги "Норникеля" (Потанину принадлежит 32,9%, а доля Дерипаски составляет 27,8%) обвалились с утра 9 апреля более чем на 16% и сейчас торгуются на уровне 9 тысяч рублей за штуку.

Замыкает же тройку Виктор Вексельберг, который вместе с партнерами (через компанию SUAL Partners) обладает 26,5% акций Rusal. Его потери составили почти 1 миллиард долларов.

Напомним, 6 апреля Минфин США ввел санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний

Теги: Новости России Санкции Деньги Новости США Финансы
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
А если введут эмбарго не на алюминий, а на нефть с газом – что притихли, дошло?
сегодня, 19:02 А если введут эмбарго не на алюминий, а на нефть с газом – что притихли, дошло?
Альфред Кох 1675
Як ми докотились до того, що майданівців судять після Революції Гідності
сегодня, 18:00 Як ми докотились до того, що майданівців судять після Революції Гідності
Єгор Соболєв 354
сегодня, 17:00 "Піти" Уляну Супрун: кому дошкуляє не "совковими" реформами очільниця МОЗ
Тетяна Мартинюк 233
Почему-то россияне не несут игрушки к посольству Сирии, а продолжают печь
сегодня, 16:00 Почему-то россияне не несут игрушки к посольству Сирии, а продолжают печь "куличики"
Семен Кабакаєв 1355
Як НАБУ вже впритул підібралося до президента Порошенка
сегодня, 15:01 Як НАБУ вже впритул підібралося до президента Порошенка
Дмитро Гнап 819
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук