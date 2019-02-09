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      Российские пограничники массово не впускают в страну украинцев

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      Российские пограничники массово не впускают в страну украинцев
      Российские пограничники массово не впускают в страну украинцев / Иллюстративное фото

      В течение последних трех дней российские пограничники не пропустили ряд украинцев на территорию России. При этом работники ФСБ России не объясняли своих отказов.

      Лишь через российский пункт пропуска "Нехотеевка", что напротив украинской "Гоптовки" на Харьковщине, в Россию не пропустили более 90 украинцев, сообщили украинские пограничники.

      Читайте также: В Украину не впустили режиссера из РФ, которая сняла пропагандистский фильм об оккупации Крыма

      В своих решениях российские пограничники ссылались только на мифический указ о запрете въезда на территорию России автомобилей с большим объемом двигателя: Toyota-Prado, Volkswagen-Passat и других.

      Российские пограничники понимают, что нарушают права человека на свободное передвижение, поэтому снимают на видео все события, заставляя украинцев говорить, что последние возвращаются в Украину по личному желанию.

      Госпогранслужба Украины призвала укранцев учесть эту информацию и по возможности не ездить в Россию. Кроме безосновательных возвратов, российские спецслужбы могут влиять на граждан Украины.

      Украинец рассказал, как его не пропустили в Россию: смотрите видео

      30 ноября 2010 года Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет. Причиной стало нападение РФ на украинские корабли в районе Керченского пролива и как следствие введение в Украине военного положения. Этот запрет действовал только в течение периода действия военного положения, то есть до 26 декабря. И за первые три недели 2019 года пограничники разрешили въехать на территорию Украины почти 30 тысячам россиян.

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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Госпогранслужба
      Источник: 24 канал
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