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      Російські прикордонники масово не впускають до країни українців

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      Російські прикордонники масово не впускають до країни українців
      Російські прикордонники масово не впускають до країни українців / Ілюстративне фото

      Протягом останніх трьох днів російські прикордонники не пропустили низку українців на територію Росії. При цьому працівники ФСБ Росії не пояснювали своїх відмов.

      Лише через російський пункт пропуску "Нехотєєвка", що навпроти української "Гоптівки" на Харківщині, до Росії не пропустили понад 90 українців, повідомили українські прикордонники.

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      У своїх рішеннях російські прикордонники посилалися тільки на міфічний указ про заборону в’їзду на територію Росії автомобілів з великим об’ємом двигуна: Toyota-Prado, Volkswagen- Passat та інших.

      Російські прикордонники розуміють, що порушують права людини на вільне пересування, тому знімають на відео всі події, примушуючи українців говорити, що останні повертаються в Україну за особистим бажанням.

      Держприкордонслужба України закликала укранцїв врахувати цю інформацію і за можливості не їздити до Росії. Крім безпідставних повернень, російські спецслужби можуть впливати на громадян України.

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      30 листопада 2010 року Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії віком 16-60 років. Причиною став напад РФ на українські кораблі у районі Керченської протоки та як наслідок введення в Україні воєнного стану. Ця заборона діяла тільки протягом періоду дії воєнного стану, тобто – до 26 грудня. І за перші три тижні 2019 року прикордонники дозволили в'їхати на територію України майже 30 тисячам росіян.

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      Теги: Україна – Росія Новини Росії Новини України Держприкордонслужба
      Джерело: 24 канал
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