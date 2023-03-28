Путин мог тихонько устранить генералов, ответственных за провалы под Угледаром и Кременной, – ISW

Командиров российской армии, которые ответственны за наступление в районе Угледара и Кременной могли уволить. Все из-за провальных действий и безумных потерь.

Слухи об уходе 27 марта с должности командующего Восточной группировкой российских войск генерал-полковника Рустама Мурадова вызвали резонанс в российском информационном пространстве. Об этом говорится в ежедневном отчете института по изучению войны.

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"Отпуск" для командиров российской армии

Милблогеры утверждали, что российское военное руководство уволило Мурадова с должности командующего Восточной группой войск, но ISW пока не может подтвердить эти заявления. Мурадов принял командование Восточным военным округом России 6 октября 2022 года и за последние пять месяцев руководил серией катастрофических наступательных операций на западе Донецкой области.

Один милблогер заявил, что Мурадов находится в "отпуске", который является равносильным отставке. Другие утверждали, что устранение Мурадова является положительным шагом, но заявили, что его замена важнее устранения.

Из-за неудач на поле боя и значительных потерь

Некоторые милблогеры отметили, что Мурадов ответственен за значительные военные неудачи России на западе Донецкой области, включая большие потери во время штурма Павловки в октябре – ноябре 2022 года и длительную и неудачную попытку взять Угледар.

Независимое российское расследовательское издание "Важные истории" со ссылкой на источники, близкие к российскому Генштабу, Мурадова обвинили в бездарности из-за неудач на поле боя и значительных потерь на западе Донецкой области, включая почти уничтоженный добровольческий батальон из Татарстана.

Один известный милблогер утверждал, что военное руководство также рассматривает возможность увольнения генерал-полковника Евгения Никифорова, чьи силы действуют вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная на востоке Украины.

Разочарование в командовании

ISW не может подтвердить слухи об увольнении ни Мурадова, ни Никифорова. В ISW отмечают, что российские милблогеры обсуждают возможные увольнения командиров, связанных с зонами операций, в которых российские войска в большинстве своем не смогли достичь значительных успехов или понесли большие потери.

Российские милблогеры, похоже, не выдвигают гипотез об устранении генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева или командующего Южным военным округом генерала-полковника Сергея Кузовлева.

В ISW отмечают, что приглушенная реакция информационного пространства на сообщения об обстрелах дополнительно свидетельствует о более широком разочаровании российским военным командованием, которое, как утверждали милблогеры месяцами, нуждается в системных реформах.

Многие милблогеры постоянно восхваляли бывшего командующего вооруженными силами России в Украине генерала армии Сергея Суровикина.

27 марта один милблогер заявил, что Суровикин может нести ответственность за защиту от будущего украинского контрнаступления. Он убежден, что военная стратегия Суровикина лучше, чем у начальника Генштаба России и нынешнего командующего вооруженными силами России в Украине Валерия Герасимова.

Российские власти и некоторые милблогеры сосредоточились на выявлении и наказании отдельных командиров за неудачи их войск, а не на допросе и решении эндемических проблем в российском командовании и управлении, структуре сил и схемах развертывания,

– говорится в отчете.