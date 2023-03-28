Чутки про звільнення 27 березня з посади командувача Східним угрупованням російських військ генерал-полковника Рустама Мурадова викликали резонанс в російському інформаційному просторі. Про це йдеться у щоденному звіті інституту вивчення війни.

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"Відпустка" для командирів російської армії

Мілблогери стверджували, що російське військове керівництво звільнило Мурадова з посади командувача Східною групою військ, але ISW наразі не може підтвердити ці заяви. Мурадов прийняв командування Східним військовим округом Росії 6 жовтня 2022 року та протягом останніх п’яти місяців керував серією катастрофічних наступальних операцій на заході Донецької області.

Один мілблогер заявив, що Мурадов перебуває у "відпустці", яка є рівносильною відставці. Інші стверджували, що усунення Мурадова є позитивним кроком, але заявили, що його заміна важливіша, ніж усунення.

Через невдачі на полі бою та значні втрати

Деякі мілблогери відзначили, що Мурадов відповідальний за значні військові невдачі Росії на заході Донецької області, включаючи великі втрати під час штурму Павлівки в жовтні-листопаді 2022 року та тривалу та невдалу спробу взяти Вугледар.

Незалежне російське розслідувальне видання "Важные истории" з посиланням на джерела, близькі до російського Генштабу, Мурадова звинуватили в бездарності через невдачі на полі бою та значні втрати на заході Донецької області, включаючи майже знищений добровольчий батальйон з Татарстану.

Один відомий мілблогер стверджував, що військове керівництво також розглядає можливість звільнення генерал-полковника Євгена Нікіфорова, чиї сили діють уздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна на сході України.

Розчарування у командуванні

ISW не може підтвердити чутки про звільнення ані Мурадова, ані Нікіфорова. У ISW зазначають, що російські мілблогери обговорюють можливі звільнення командирів, пов’язаних із зонами операцій, у яких російські війська здебільшого не змогли досягти значних успіхів або зазнали великих втрат.

Російські мілблогери, схоже, не висувають гіпотез щодо усунення генерал-лейтенанта Андрія Мордвічева, чи командувача Південним військовим округом генерала-полковника Сергія Кузовлєва.

У ISW наголошують, що приглушена реакція інформаційного простору на повідомлення про обстріли додатково свідчить про ширше розчарування російським військовим командуванням, яке, як стверджували мілблогери місяцями, потребує системних реформ.

Багато мілблогерів постійно вихваляли колишнього командувача збройними силами Росії в Україні генерала армії Сергія Суровікіна.

27 березня один мілблогер заявив, що Суровікін може нести відповідальність за захист від майбутнього українського контрнаступу. Він переконаний, що військова стратегія Суровікіна краща, ніж у начальника Генштабу Росії та нинішнього командувача збройними силами Росії в Україні Валерія Герасимова.

Російська влада та деякі мілблогери зосередилися на виявленні та покаранні окремих командирів за невдачі їхніх військ, а не на допиті та розв'язання ендемічних проблем у російському командуванні та управлінні, структурі сил та схемах розгортання,

– йдеться у звіті.