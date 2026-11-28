Российское военное командование угрожает отправить командиров взводов и рот непосредственно на штурмы, если в ближайшие недели оккупационные войска не смогут продвинуться на Запорожском направлении. Причиной стало несоответствие между реальной ситуацией на фронте и докладами, которые ранее передавались высшему руководству.

Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ".

Почему российское командование угрожает отправить офицеров на штурмы?

По информации агента "АТЕШ", руководство группировки войск "Восток" требует от командования 5-й и 36-й общевойсковых армий России любой ценой исправить ситуацию на фронте. В частности, необходимо обеспечить продвижение, которое соответствовало бы ранее представленным отчетам.

Давление также усилилось на командование 127-й мотострелковой дивизии, а также 37-й и 64-й отдельных мотострелковых бригад.

Дело в том, что в предыдущих докладах российское командование заявляло о якобы выходе своих подразделений на окраины Новониколаевки в Запорожской области и Покровского в Днепропетровской области. Однако реальная ситуация, по данным партизан, существенно отличается от этих заявлений.

По данным "АТЕШ", российские подразделения до сих пор находятся на расстоянии более 30 километров от Новониколаевки и более чем 20 километров от Покровского. То есть фактическое расположение оккупантов не соответствует информации, которую ранее передали высшему командованию.

Чем угрожают российским командирам?

Агент партизанского движения из штаба группировки рассказал, что командиров дивизий и бригад предупредили о последствиях отсутствия продвижения в ближайшие недели.

По его словам, командиры взводов и рот могут сами оказаться на штурмовых позициях, если их подразделения не достигнут результатов. Что касается командиров бригад, то обещают принять жесткие кадровые решения.

В "АТЕШ" заявляют, что продолжают следить за ситуацией внутри российской группировки и передавать разведывательную информацию Силам обороны Украины.

В то же время независимого подтверждения этой информации пока нет.

На Запорожском направлении российские войска продолжают пытать продвигаться, в частности в районе Гуляйполя и Покровского. При этом украинские военные фиксируют проблемы в управлении российскими подразделениями.