Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".

Adv

популярні відео

Чому російське командування погрожує відправити офіцерів на штурми?

За інформацією агента "АТЕШ", керівництво угруповання військ "Схід" вимагає від командування 5-ї та 36-ї загальновійськових армій Росії будь-якою ціною виправити ситуацію на фронті. Зокрема, необхідно забезпечити просування, яке відповідало б раніше поданим звітам.

Тиск також посилився на командування 127-ї мотострілецької дивізії, а також 37-ї та 64-ї окремих мотострілецьких бригад.

Річ у тім, що в попередніх доповідях російське командування заявляло про нібито вихід своїх підрозділів на околиці Новомиколаївки Запорізької області та Покровського на Дніпропетровщині. Однак реальна ситуація, за даними партизанів, суттєво відрізняється від цих заяв.

За даними "АТЕШ", російські підрозділи досі перебувають на відстані понад 30 кілометрів від Новомиколаївки та більш ніж 20 кілометрів від Покровського. Тобто фактичне розташування окупантів не відповідає інформації, яку раніше передали вищому командуванню.

Реклама

Чим погрожують російським командирам?

Агент партизанського руху зі штабу угруповання розповів, що командирів дивізій і бригад попередили про наслідки відсутності просування найближчими тижнями.

За його словами, командири взводів і рот можуть самі опинитися на штурмових позиціях, якщо їхні підрозділи не досягнуть результатів. Щодо командирів бригад обіцяють ухвалити жорсткі кадрові рішення.

В "АТЕШ" заявляють, що продовжують стежити за ситуацією всередині російського угруповання та передавати розвідувальну інформацію Силам оборони України.

Водночас незалежного підтвердження цієї інформації наразі немає.

На Запорізькому напрямку російські війська продовжують намагатися просуватися, зокрема в районі Гуляйполя та Покровського. Водночас українські військові фіксують проблеми в управлінні російськими підрозділами.