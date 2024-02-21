"Российских кораблей будет меньше": украинцам анонсировали, что 22 февраля будет "морской бой"

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров опубликовал короткое видео, которое заинтриговало украинцев. На нем он, Сергей Стерненко, Игорь Лаченков, Олег Гороховский и представитель СБУ прогуляются по пляжу.

После этого на экране высвечивается текст: "22 февраля 2024 года будет морской бой". На что намекает вице-премьер-министр, пытается разобраться 24 Канал.

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Украина планирует "морской бой"

Авторитетное британское издание The Economist уже констатировало не так давно, что Россия проигрывает битву за Черное море благодаря решительной тактике Украины.

Однако, очевидно, на достигнутом в Киеве останавливаться не собираются.

Российских кораблей будет меньше. Готовимся к охоте. Детали – завтра (22 февраля 2024 года),

– написал Михаил Федоров под опубликованным роликом.

Видео собрало немало реакций от украинцев за считанные минуты. Нет сомнений в том, что этот ролик также изрядно смутил врага.

Украинцам пообещали "морской бой" 22 февраля: смотрите видео

Кто засветился на этом видео, – рассказываем дальше.

Михаил Федоров. Украинский политик, министр цифровой трансформации Украины. Играет ключевую роль в цифровизации государственных услуг, способствует внедрению инновационных технологий в административные процессы, а также ответственный за UNITED24 – глобальную платформу поддержки Украины, работающую на англоязычную аудиторию.

Украинский политик, министр цифровой трансформации Украины. Играет ключевую роль в цифровизации государственных услуг, способствует внедрению инновационных технологий в административные процессы, а также ответственный за UNITED24 – глобальную платформу поддержки Украины, работающую на англоязычную аудиторию. Игорь Лаченков. Волонтер, блогер, общественный деятель и автор телеграм-канала "Лачен пишет". Вместе с Сергеем Притулой является инициатором проекта "Народный Байрактар". Кроме того, в 2022 году попал в рейтинг "30 до 30: лицо будущего" от украинской редакции Forbes.

Волонтер, блогер, общественный деятель и автор телеграм-канала "Лачен пишет". Вместе с Сергеем Притулой является инициатором проекта "Народный Байрактар". Кроме того, в 2022 году попал в рейтинг "30 до 30: лицо будущего" от украинской редакции Forbes. Олег Гороховский. Украинский предприниматель, соучредитель Monobank – первого украинского мобильного банка. Известен своими инновационными подходами в финансовой сфере, активной поддержкой технологических стартапов и благотворительностью, в частности для Вооруженных Сил Украины.

Украинский предприниматель, соучредитель Monobank – первого украинского мобильного банка. Известен своими инновационными подходами в финансовой сфере, активной поддержкой технологических стартапов и благотворительностью, в частности для Вооруженных Сил Украины. Сергей Стерненко. Украинский активист, волонтер, блогер и бывший руководитель одесской ячейки движения "Правый сектор". Известен своим активным участием в общественной жизни и протестных акциях. Подвергался нападениям и судебным преследованиям, которые вызвали широкий резонанс в обществе.

Украинский активист, волонтер, блогер и бывший руководитель одесской ячейки движения "Правый сектор". Известен своим активным участием в общественной жизни и протестных акциях. Подвергался нападениям и судебным преследованиям, которые вызвали широкий резонанс в обществе. Владимир Лукашевич. Украинский спецслужащий, бригадный генерал военной контрразведки СБУ, известный под псевдонимом "Хантер". Его называют идеологом создания беспилотных надводных аппаратов, что активно применяли в битве за Черное море.

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– информационное агентство Министерства обороны Украины – вероятно, 22 февраля анонсируют новый проект в рамках платформы UNITED24. Смеем предположить, что он будет касаться дронов и их применения против российских кораблей.

Добавим, что на момент начала полномасштабной войны Черноморский флот врага насчитывал около 80 боевых единиц. По состоянию на 14 февраля 2024 года 25 суден было уничтожено и еще 15 – серьезно повреждены. Среди последних достижений Украины – отправка на дно большого десантного корабля "Цезарь Куников".