В России есть раскол из-за войны против Украины: на чьей стороне Путин

Российский пропагандист и депутат госдумы Алексей Журавлев заявил, что Украина должна или стать пророссийской, или же вообще прекратить существовать. Единомышленников у него в России немало. Сегодня в стране-агрессоре есть 2 лагеря: те, которые понимают, что войну надо завершать и те, которые стремятся к тому, чтобы она продолжалась.

Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, отметив, что регулярно анализирует российское медиапространство, в котором, с его слов, произошел раскол.

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Партия войны в России преобладает

Как рассказал Яковенко, в России есть люди, которые более-менее объективно смотрят на сегодняшнюю ситуацию и говорят, что надо сворачиваться и договариваться, чтобы закончить боевые действия. А есть такие, как депутат Журавлев, который до сих пор мечтает, чтобы Украина оказалась под полным контролем Кремля.

Сегодня партия мира, которая ранее была полностью запрещена в России, немного подняла голову, но партия войны больше и сильнее. Журавлев – классический представитель партии войны. Такие сейчас доминируют в российских медиа. Путин безусловно на стороне партии войны, он не собирается прекращать боевые действия,

– считает Яковенко.

Бенефициаров войны в России, как отметил российский оппозиционный журналист, до сих пор очень много и они преобладают у власти.

Как Кремль объясняет причину войны против Украины?

Яковенко отметил, что в Кремле постоянно придумывают новые объяснения, почему Россия начала вооруженную агрессию против Украины. За 3 года полномасштабного вторжения прозвучало множество версий и все они разные.

Когда Путин 3 года назад начал войну, он объяснял, что надо защитить народ Донбасса, достичь денацификации и демилитаризации Украины. В течение этих лет были озвучены и другие позиции: что Россия воюет с НАТО и США, а Украина здесь ни при чем; что воюет за ценности, потому что в Европе и Украине есть трансгендерные туалеты и т.д.,

– напомнил Яковенко.

Реальных целей этой войны, которые можно было бы объяснить, со слов Яковенко, просто не существует. Он подытожил, что Россия не имеет экономических, политических или любых других интересов, которые бы она защищала, убивая украинцев. Российский оппозиционный журналист отметил, что если не получится того, что планировал Путин в этой войне, то он снова скажет, что Россия воевала не с Украиной, а с США и Европой.