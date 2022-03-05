Российских оккупационных войск в Херсоне – минимум, – Арестович

Алексей Арестович заявил, что в Херсоне находится небольшое количество российских захватчиков. По его словам, там минимум оккупантов.

Об этом внештатный советник главы Офиса Президента сообщил 5 марта в 00:10.

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В Херсоне – минимум российских войск, а еще восстановлена ​​связь,

– отметил Алексей Арестович.

Он также добавил, что так называемое "шоу с благодарными херсонцами", которое устроила Россия, провалилось.

К слову, жители Херсона, оказавшиеся под оккупацией, проявляют невероятный героизм. Они прогоняют оккупантов из своего города, не отступая даже перед пулями и бронемашинами.

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