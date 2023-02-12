"Крым – это Украина": на пропагандистском сайте появилась правда о войне России
Пропагандистское издание "Комсомольская правда" внезапно опубликовало правду о войне России против Украины. В своих публикациях журналисты осудили вторжение страны-оккупантки.
Однако позже правдивые публикации на сайте издания удалили. Об этом пишут российские СМИ, информирует 24 Канал.
Кстати Российские пропагандисты фантазируют, что Leopard 2 уже в Украине
РосСМИ обнародовали правду о войне
Так, заголовки в соответствующих материалах были такие:
- "Крым – Украина. Россия обязана вернуть полуостров"
- "Россия стала жертвой оккупации путинским режимом"
- "Российская Федерация совершила преступления в Буче, Изюме и Гостомеле"
- "Кремлевский режим выпустил заключенных с оружием"
- "Мир не наступает из-за Путина: Зеленский подписал указ о запрете на переговоры лично с Путиным"
- "Пытки над Навальным: как в российских тюрьмах обращаются с политзаключенными"
Публикации на сайте "Комсомольской правды" / Скриншот
К тому же публикации начинались со слов: "Материал не согласован с редакцией "Комсомольской правды", направлен на разоблачение лжи кремлевского режима во главе с кровавым диктатором Путиным и его стаи циничных воров у власти, совершивших геноцид мирного народа в Украине".
Как оказалось, эти материалы публиковал редактор "Комсомольской правды" Владимир Романенко. Он заявил, что против войны в Украине и в сентябре 2022 года согласился работать в издании, потому что ему нужны деньги.
Позже выпускающая редактор Владимира заблокировала его в телеграме.
Для меня такой шаг – это скачок в бездну. Я ищу какую-нибудь работу, накоплений особо не осталось. Но воспринимаю это как искупление вины. Остаться без работы – по-моему, соразмерная плата за то, что я врал. Прошу прощения у жителей Украины за то, что участвовал во всем этом. Мое высказывание – о том, что и в пропаганде есть люди, еще сопротивляющиеся,
– сказал журналист.
Он надеется, что сотрудники других прокремлевских СМИ заметят его поступок.
Ложь пропагандистов
- Недавно стало известно, что российские пропагандисты говорят, что используют комплексы "Маркер" на Донбассе. Однако это не соответствует действительности. Соответствующее видео распространил Борис Рожин – на нем изображен прототип роботехнического комплекса, разрабатывающий "фонд перспективных исследований" при правительстве России.
- К тому же враг уже кричит, что по меньшей мере 2 танка Leopard "заметили" в Николаевской области. По словам пропагандистов, тягачи с оружием двигались в направлении бронетанкового завода. Эту информацию уже опровергли.