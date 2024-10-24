"Обнулили" свои же: российских оккупантов расстреляли после жалоб на командиров

Командование российской оккупационной армии ликвидировало своих солдат из-за того, что те отказывались выполнять приказы и критиковали начальство.

Об этом сообщил украинский журналист Денис Казанский.

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Z-блогер Максим Калашников сообщил, что российских военных, которые записали обращение с жалобами на свое командование и утверждали, что их хотят "обнулить", в результате все же "обнулили" их же командиры,

– отметил журналист.

При этом, в живых остался один оккупант. Как говорится в сообщении, его посадили в яму.

"Не устаю удивляться, как после всего этого они продолжают воевать за таких командиров", – добавил Казанский.

Сам Калашников пишет, что приказ об "обнулении" отдавал командир 67 дивизии.



Российские командиры расстреляли оккупантов / Скриншот с тг-канала Калашникова