Российских военных кораблей с правильным курсом может стать больше: что задумали у Макрона

Неожиданно во французской прессе заговорили о намерении Парижа передать Украине береговые противокорабельные ракетные комплексы Exocet.

В Украину приедут новые французские "плюшки"

Очевидно, что речь идет именно о береговой модификации ракет MМ.40 blok 3 с дальностью поражения цели 180 километров.

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На самом деле, кто уже только не говорил о передаче Украине жизненно важных для разблокирования Черного моря ПКРК. Ждем не дождемся Harpoon, слышали обещания о NSM, а теперь уже и Exocet толчет воду в ступе.

"Голодный" аргумент

Разговоры разговорам, да и к Эммануэлю Макрону можно относиться по-разному, но напомню, что Франция на сегодняшний день поставила Украине тяжелого вооружения чуть больше, чем, например, Германия.

Да, я часто с недоверием отношусь к тому, что пишут в прессе, не ссылаясь на открытый официальный источник, а на какой-то, которому следует доверять.

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Но с учетом того, что Франция значительно озабочена грядущим миграционным взрывом, который станет следствием голода в странах Африки из-за блокады Черного моря российскими оккупантами, не отбрасываю действительно их активизацию в вопросе вероятности предоставления Украине Exocet.

Будет смешно, если первый дивизион Exocet появится на Одесчине раньше Harpoon.

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