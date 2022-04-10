Российских войск недостаточно, у них нет шансов одержать победу, – экс-министр

Сейчас российские войска деморализованы и их недостаточно на востоке Украины. А если мы еще и получим необходимое оружие, то у оккупантов точно не будет шансов одержать победу.

Об этом сообщил экс-министр иностранных дел Украины (2007 – 2009 годы) Владимир Огрызко в эфире 24 канала.

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По его словам, если ленд-лиз в США (закон, который поможет ускорить поставки американского вооружения в Украину – ред.) заработает, тогда шансов у нас становится значительно больше.

Мы тогда реально имеем возможность повлиять на ситуацию на поле боя. Тем более, что я слышу от экспертов, которые в этом понимают, что нынешней орды на Востоке Украины недостаточно для того, чтобы быть успешной,

- подчеркнул Владимир Огрызко.

Он уверен, что при получении необходимого оружия, и при том, что российская орда деморализована и ее недостаточно, то шансов победить у оккупантов нет.

Огрызко говорит, что комбинация этих вещей и отсутствие необходимости подписывать какие-то бумажки с Москвой даст положительный для Украины результат. "Хотя это, безусловно, стоило нам большой крови на этой войне", – обавил экс-министр.

Он также заверил, что иностранные спецслужбы наконец-то поняли, что если Украина получит необходимое оружие, то тенденция будет позитивной для Украины и отрицательной для Москвы.

Владимир Огрызко: У орды нет шансов победить



Соединенные Штаты пообещали предоставить Украине еще больше оружия чтобы противостоять российским войскам. Кроме того, там будут усиливать давление на экономику России. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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