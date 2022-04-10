Про це повідомив ексміністр закордонних справ України (2007 – 2009 роки) Володимир Огризко в ефірі 24 каналу.

До теми В окупантів виникають проблеми з браком артилерійських боєприпасів

За його словами, якщо ленд-ліз в США (закон, який допоможе прискорити поставки американського озброєння в Україну, – ред.) запрацює, тоді шансів у нас стає значно більше.

Ми тоді реально маємо можливість повпливати на ситуацію на полі бою. Тим більше, те, що я чую від експертів, які в цьому розуміються, то теперишньої орди на Сході України недостатньо для того, щоб бути успішною,

– наголосив Володимир Огризко.

Він впевнений, що за умови отримання необхідної зброї, і при тому, що російська орда деморалізована і її недостатньо, то шансів перемогти в окупантів немає.

Огризко каже, що комбінація цих речей і відсутність необхідності підписувати якісь папірці з Москвою, дасть позитивний для України результат. "Хоч це безумовно вартувало нам великої крові на цій війні", – додав ексміністр.

Він також запевнив, що іноземні спецслужби нарешті зрозуміли, що якщо Україна отримає необхідну зброю, то тенденція буде позитивною для України і негативною для Москви.

Володимир Огризко: В орди немає шансів перемогти



До слова, Сполучені Штати пообіцяли надати Україні ще більше зброї, щоб протистояти російським військам. Крім того, там посилюватимуть тиск на економіку Росії. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

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