Наводила БпЛА на Харьков и поддерживала оккупантов: СБУ задержала российскую шпионку
14 апреля, 00:43
Обновлено - 00:59, 14 апреля

Даниил Муринский
Основные тезисы
  • СБУ задержала российскую шпионку, которая наводила дроны на Харьков и поддерживала оккупантов.
  • Шпионка получала инструкции от кремлевских кураторов и вела прямую трансляцию для врага во время обстрелов.

СБУ задержала российского агента, которая помогала оккупантам во время массированной атаки на Харьков 2 апреля. Шпионка в онлайн-режиме наводила на город вражеские реактивные дроны типа "Герань-3".

Фигурантку задержали "на горячем" в одном из парков Харькова. Об этом сообщили в СБУ.

Как СБУ задержала российскую шпионку?

Дроны наводила завербованная россиянами местная жительница. Оккупанты заметили ее в соцсетях, где и публиковала комментарии в поддержку врага.

По инструкциям кремлевских кураторов женщина должна была снимать последствия обстрела сразу после ночной атаки, а также фиксировать полеты дронов над Харьковом днем.

Таким образом россияне пытались оценить эффективность своих БпЛА и получить координаты размещения систем украинской ПВО.

Переписка с российским куратором в телефоне агента / Фото СБУ

Также оккупанты предоставляли информацию шпионке об ориентированных направлениях полета дронов, чтобы та заблаговременно прибыла на место и все зафиксировала.

Правоохранители арестовали агента пока та вела прямую трансляцию для оккупантов во время второй волны обстрела Харькова.

На месте СБУ изъяла у злоумышленницы телефон со всеми доказательствами сотрудничества с врагом. С помощью гаджета оккупанты и наводили БПЛА на жилые здания в городе.

Следователи сообщили агенту о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Что еще известно об успешных операциях СБУ?

  • СБУ задержала агента ФСБ, который планировал покушение на руководителя Федерации работодателей Украины, используя самодельную бомбу. Подготовкой взрыва занимался житель временно оккупированной территории Донецкой области.

  • Правоохранители задержали двух российских агентов в Харькове, которые готовили теракт с использованием самодельной бомбы. Сейчас злоумышленники находятся под стражей, им грозит до 12 лет лишения свободы.

  • Российского агента на Днепропетровщине, который шпионил для ГРУ и ФСБ, задержала СБУ. Мужчина должен был передавать информацию об оборонном заводе.