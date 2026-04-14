Наводила БпЛА на Харьков и поддерживала оккупантов: СБУ задержала российскую шпионку
- СБУ задержала российскую шпионку, которая наводила дроны на Харьков и поддерживала оккупантов.
- Шпионка получала инструкции от кремлевских кураторов и вела прямую трансляцию для врага во время обстрелов.
СБУ задержала российского агента, которая помогала оккупантам во время массированной атаки на Харьков 2 апреля. Шпионка в онлайн-режиме наводила на город вражеские реактивные дроны типа "Герань-3".
Фигурантку задержали "на горячем" в одном из парков Харькова. Об этом сообщили в СБУ.
Как СБУ задержала российскую шпионку?
Дроны наводила завербованная россиянами местная жительница. Оккупанты заметили ее в соцсетях, где и публиковала комментарии в поддержку врага.
По инструкциям кремлевских кураторов женщина должна была снимать последствия обстрела сразу после ночной атаки, а также фиксировать полеты дронов над Харьковом днем.
Таким образом россияне пытались оценить эффективность своих БпЛА и получить координаты размещения систем украинской ПВО.
Переписка с российским куратором в телефоне агента / Фото СБУ
Также оккупанты предоставляли информацию шпионке об ориентированных направлениях полета дронов, чтобы та заблаговременно прибыла на место и все зафиксировала.
Правоохранители арестовали агента пока та вела прямую трансляцию для оккупантов во время второй волны обстрела Харькова.
На месте СБУ изъяла у злоумышленницы телефон со всеми доказательствами сотрудничества с врагом. С помощью гаджета оккупанты и наводили БПЛА на жилые здания в городе.
Следователи сообщили агенту о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Что еще известно об успешных операциях СБУ?
СБУ задержала агента ФСБ, который планировал покушение на руководителя Федерации работодателей Украины, используя самодельную бомбу. Подготовкой взрыва занимался житель временно оккупированной территории Донецкой области.
Правоохранители задержали двух российских агентов в Харькове, которые готовили теракт с использованием самодельной бомбы. Сейчас злоумышленники находятся под стражей, им грозит до 12 лет лишения свободы.
Российского агента на Днепропетровщине, который шпионил для ГРУ и ФСБ, задержала СБУ. Мужчина должен был передавать информацию об оборонном заводе.