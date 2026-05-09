Пытался убить высокопоставленного чиновника ВСУ: СБУ задержала российского агента

СБУ провела успешную операцию по задержанию российского агента. Злоумышленник планировал убить высокопоставленного чиновника ВСУ к "годовщине 9 мая".

Правоохранители предотвратили резонансный теракт в Одессе и задержали вражеского киллера. Об этом сообщили в СБУ.

Что известно о российском агенте?

Российские спецслужбы планировали ликвидировать украинского офицера 9 мая, с целью сделать для Москвы выгодный информационный фон ко "дню победы".

По информации правоохранителей, киллер планировал устроить засаду возле дома украинского военного и расстрелять его из автомата, когда тот начнет ехать в машине.

Впрочем, планы российского агента сорвались. СБУ задержала киллера 8 мая. Им оказался завербованный житель Донецкой области, который ранее уже отбывал наказание за убийство.

В руки оккупантов злоумышленник попал когда искал "легкие деньги" в телеграмм-каналах. После этого агент приехал в Одессу и ждал дальнейших инструкций.

Как злоумышленник планировал убийство?

Сначала киллер нашел здание, в котором живет украинский военный, разведал территорию вокруг и выбрал место для будущей засады.

Впоследствии агент получил от кремлевского куратора координаты хранилища с оружием и забрал АК-47 и два магазина.

Во время обысков следователи изъяли у агента автомат, боеприпасы и телефон со всеми доказательствами сотрудничества с врагом.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения и незаконченном покушении на совершение террористического акта.

Российский агент находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.