Оставить или утилизировать: в СМИ рассказали, что Россия хочет делать с авианосцем "Адмирал Кузнецов"

Есть вероятность, что Россия не будет восстанавливать свой единственный авианесущий корабль "Адмирал Кузнецов", который загорелся 12 декабря 2019 года в Мурманской области. Его ремонтируют уже 7 лет. В ближайшее время власти страны должны решить судьбу авианосца.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российское пропагандистское издание "Известия", которое получило информацию из своих источников.

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Планирует ли Россия восстанавливать корабль "Адмирал Кузнецов"?

Чиновник, ознакомлен с вопросом ремонта корабля, заметил, что модернизация авианосца пока прекращена. Это решение, вероятно, является правильным, – говорит бывший командующий Тихоокеанским флотом РФ адмирал Сергей Авакянц.

По мнению адмирала, авианосец совсем не современный, дорогой и неэффективный в современной войне. К тому же его может легко уничтожить любое украинское или западное оружие. Если же Россия откажется от дальнейшего ремонта "Адмирала Кузнецова", то его можно будет разрезать на металлолом и утилизировать.

Заметим, что в октябре 2018 года авианосец "Адмирал Кузнецов" был поврежден во время аварии с затоплением сухого дока под Мурманском. В декабре 2019 года произошел масштабный пожар на палубе корабля.

Несколько лет "Адмирал Кузнецов" ржавеет на ремонте / Фото из росСМИ

Интересные события на корабле происходили в течение всего времени его мнимого "ремонта" – то плавучий док утонет, то кран упадет, то пожар начнется. На судне также часто обнаруживали различные "таинственные дефекты", с помощью которых можно было воровать деньги, выделенные якобы на их устранение. В 2024 году россияне даже говорили, что на "Адмирале Кузнецовом" едва не случился теракт, спланированный "украинскими спецслужбами".

Руководство военного флота страны-агрессора РФ сначала планировало вывести авианосец из эксплуатации, но впоследствии корабль начали ремонтировать. В 2022 году даже были заявления, что судно выйдет на боевое дежурство. Однако модернизировать "Адмирала Кузнецова" не стали.

К слову, экипаж, который служил на авианосце, вероятно, воюет против Украины в составе так называемого механизированного батальона "Фрегат", принадлежащего 1 гвардейской танковой армии России. Военных замечали в боях в районе Харькова, а позже – в районе Покровска.