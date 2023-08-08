Россияне пытались попасть из дрона по украинским бойцам во время эвакуации: видео циничной атаки
8 августа 2023, 09:08Читати новину українською
Источник:Силы специальных операций ВСУ
Российские оккупанты атаковали украинских бойцов во время эвакуации раненого побратима. Враг нанес удар дроном.
В момент эвакуации раненого собратья воинами ССО Украины FPV-дрон противника пытается попасть в авто операторов. Инцидент произошел на Запорожском направлении.
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Оккупанты атаковали украинских бойцов на Запорожском направлении
На кадрах, опубликованных украинскими военными, можно увидеть, что дрон упал недалеко от авто, после чего мощно взорвался. Судя по видео, оккупанты не достигли своей цели и украинские бойцы продолжили эвакуацию.
Оккупанты пытались дроном попасть по украинским бойцам: смотрите видео
Какая ситуация на Запорожском направлении
- Накануне заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что наши войска имели тактический успех на направлениях Мала Токмачка и Роботине в Запорожской области. По ее словам, украинские бойцы закрепляются на достигнутых рубежах.
- В то же время враг пытался восстановить утраченное положение юго-восточнее Новоданиловки и восточнее Роботиного.
- Утром 8 августа в Генштабе ВСУ сообщили, что на Запорожском направлении враг вел безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Роботиного.
- Противник нанес авиаудары в районах Гуляйпольское, Малая Токмачка и Орехов. Также артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных
- Стоит отметить, что 7 августа украинские бойцы сбили в районе села Роботино российский вертолет Ка-52. Вражеский вертолет Ка-52 уничтожили воины 47-й бригады. Наши бойцы ликвидировали угрозу ПЗРК.