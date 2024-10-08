Может нести до 2,8 тонн вооружения: сбитый российский БпЛА "Охотник" привлекался к бомбардировкам

Российские военные использовали тяжелый беспилотник С-70 "Охотник" для ударов по наземным целям. Именно такой дрон россияне недавно потеряли в Донецкой области.

На месте падения сбитого вражеского беспилотного самолета нашли остатки корректируемой авиабомбы УМПБ Д-30. Об этом говорится в материале "Милитарного".

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Российский беспилотник нес авиабомбу УМПБ Д-30

Отмечается, что найденная бомба – это российский авиационный боеприпас, разработанный на основе 250-килограммовой авиационной бомбы ФАБ-250. Этот боеприпас оснащен системой наведения по спутниковым координатам. По некоторым данным, его максимальная дальность полета может составлять от 50 до 90 километров.

По информации OSINT-аналитиков, беспилотник упал в 15 – 20 километрах от линии фронта в городе Константиновка Краматорского района.

Этот 20-тонный беспилотник способен нести ракетное и бомбовое вооружение общим весом до 2,8 тонн в специальных внутренних отсеках внутри фюзеляжа.

Количество и тип пилонов для вооружения не раскрываются, однако из кадров испытаний известно, что самолет может применять 500-килограммовые боеприпасы,

– отмечают авторы.

Беспилотник, вероятно, мог подойти на такое расстояние к линии фронта из-за потери управления, после чего был сбит российским же истребителем, чтобы тот не достался Силам обороны.

В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко сообщил, что серийных БпЛА "Охотник" у россиян до сих пор нет. Оккупанты разрабатывают эти беспилотники с 2009 года, и пока есть только прототипы, один из которых недавно был потерян.

Попытки использовать этот большой БпЛА для КАБов является следствием потерь авиации. Враг не хочет рисковать "Сушками",

– написал Коваленко.

Стоит отметить, что Украина официально не комментирует сбитие беспилотника над Константиновкой. Пока нет точных данных о том, действительно ли его сбили россияне "дружественным огнем", или все же это была работа украинских Сил обороны.