Российский депутат эпически опозорился в споре с украинским дипломатом

Россияне привыкли на каждом шагу кричать о своей "великой и могучей" культуре, хотя на самом деле не знают о ней фактически ничего.

Это еще раз доказала перепалка в твиттере между украинским дипломатом Александром Щербой и главой фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергеем Мироновым.

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Так, экс-посол Украины в Австрии в комментарии под очередной чепухой Миронова написал цитату советского актера, певца и поэта Владимира Высоцкого. На что Миронов написал: "И что это такое? Бездарность!" На что Щерба ему ответил:

Это Высоцкий, придурок! Ты хоть какое-нибудь представление о своей собственной культуре имеешь?

После этого Миронов попытался "затереть следы" и удалить свои позорные твиты, однако остались никуда не пропавшие скриншоты.



Как опозорился российский депутат / Скриншот со страницы Сергея Миронова

Добавим, что в конце 2022 депутат той же партии "Справедливая Россия" Олег Нилов также попал в скандал. В канун Нового года в Кремле решили провести акцию "Елка желаний" для сирот, детей обреченных оккупантов и людей с ограниченными возможностями. Российский депутат снял открытку с елки, чтобы выбрать того, кому будет покупать подарок.

Вместо того чтобы зачитать письмо, Олег Нилов решил фактически еще раз доказать, что Россия является террористом, использующим ракеты против мирного населения. Депутат Госдумы делая вид, что читает письмо, сказал следующее: "Мальчик Вова из Киева мечтает о ракетах. Вова, ты получишь ракеты, жди".

Очевидно, что "мальчиком Вовой" прислужник Путина называет Президента Украины Владимира Зеленского, и этой фразой он решил пригрозить украинцам ракетным обстрелом на Новый год.